İsrail, Mısır arama kurtarma ekiplerinin Gazze’ye girmesine izin verdi

İsrail, Mısır arama kurtarma ekiplerinin Gazze'deki İsrailli rehinelerin cesetlerini bulma çalışmalarına katılmasına onay verdi. 25.10.2025

İsrail, Mısır arama kurtarma ekiplerinin, Hamas’ın ateşkes ve rehine takası kapsamında iade etmesi gereken İsrailli rehinelerin cesetlerini bulmak için Gazze Şeridi’ne girişine izin verdi. İsrail medyasına konuşan güvenlik kaynakları, Mısır ekibinin Gazze’ye girmesine izin verildiğini doğruladı. Kararın, bölgedeki arama çalışmalarının hızlandırılması amacıyla verildiği belirtildi.Habere göre, Mısır arama kurtarma ekibi, çalışmalarını Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) koordinasyonunda yürütecek. Daha önce İsrail, Hamas’ın kendi imkanlarıyla cesetleri bulabileceğini öne sürerek yabancı ekiplerin girişine izin vermemişti.Hamas, şimdiye kadar ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında İsrail’e 16 ceset teslim etmiş, testler sonucunda bunlardan birinin İsrailli bir rehineye ait olmadığı belirlenmişti. Gazze’de halen 13 İsrailli rehinenin cesedinin bulunduğu bildirildi.Hamas, cesetlerin bulunması için yeterli ekipmana sahip olmadığını açıklamış, İsrail ise bu iddiayı reddederek dış ekiplerin girişine karşı çıkmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakerelerde tarafların Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Ancak ateşkese rağmen, İsrail ordusunun zaman zaman “güvenlik ihlalleri” gerekçesiyle Gazze’de hedefli saldırılar düzenlediği bildirilmişti.

