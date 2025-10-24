https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/turusan-bagci-omur-boyu-yenileme-garantisi-hakki-artik-60-yasa-kadar-alinabilecek-1100451755.html
Turusan Bağcı: Ömür boyu yenileme garantisi hakkı artık 60 yaşa kadar alınabilecek
Turusan Bağcı: Ömür boyu yenileme garantisi hakkı artık 60 yaşa kadar alınabilecek
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu. 24.10.2025
Turusan Bağcı, özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında "ömür boyu yenileme garantisi" şartlarında yapılan yeni düzenlemeler ile sektördeki fiyat artışlarının nedenlerine dair tüketiciyi bilgilendirdi.Konuya ilişkin detayları aktaran TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, şunları söyledi:Bağcı, yaş şartına da değinerek, daha önce şirketlerin uygulamada 55-60 yaş üstüne bu hakkı vermekte zorlandığını ancak yeni düzenlemeyle önemli bir adım atıldığını belirtti:Turusan Bağcı, sigorta primlerindeki fahiş artışların ana nedeninin hastanelerin fiyat politikaları olduğunu vurguladı:Programda, özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki temel farkları da açıklayan Bağcı, tamamlayıcı sağlık sigortası için mutlaka SSK'lı çalışan veya emekli olma şartı olduğunu ve sadece SSK anlaşmalı hastanelerde geçtiğini, özel sağlık sigortasının ise herkes tarafından yaptırılabileceğini ve yurt dışı dahil geniş bir hastane ağında geçerli olduğunu sözlerine ekledi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Turusan Bağcı, özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında "ömür boyu yenileme garantisi" şartlarında yapılan yeni düzenlemeler ile sektördeki fiyat artışlarının nedenlerine dair tüketiciyi bilgilendirdi.
Konuya ilişkin detayları aktaran TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, şunları söyledi:
Ömür boyu yenileme garantisi biraz karışıktı, bazı şirketler 4 yılda, bazıları farklı şartlarda veriyordu. Yeni yönetmelikle bu düzenlendi. Bir kişi, 3 yıl boyunca aynı sigorta şirketinden poliçesini yeniliyorsa ve bu 3 yıl boyunca toplam ödediği primin aldığı hasar yüzde 80'ini geçmiyorsa, 3. yılın sonunda ömür boyu yenileme garantisini hak kazanıyor. Bu, uygulamada bir standart getirmiş oldu.
Bağcı, yaş şartına da değinerek, daha önce şirketlerin uygulamada 55-60 yaş üstüne bu hakkı vermekte zorlandığını ancak yeni düzenlemeyle önemli bir adım atıldığını belirtti:
Şirketler 60 yaşa kadar ömür boyu yenileme garantisini alabilirsiniz dedi. Uç örnek verirsek; bir kişi 57 yaşında sigorta yaptırıp 3 yıl boyunca yüzde 80 hasar şartını karşılarsa, 60 yaşında bu hakkı kazanabiliyor. Mantıklı olan sağlık sigortasını sağlıklı ve genç iken yaptırmaktır. Böylece primler düşük olur.
Turusan Bağcı, sigorta primlerindeki fahiş artışların ana nedeninin hastanelerin fiyat politikaları olduğunu vurguladı:
Hastaneler çok ciddi fiyat artışları yapıyorlar. Bugün lüks bir özel hastanede bir gecelik konaklama 100 bin ila 150 bin lira olan hastaneler var. Basit bir rahatsızlıkta iki gün yatsanız, tahlil çekilse 200-250 bin liralık masraf çıkabiliyor. Saf malzeme dediğimiz, ameliyatlarda kullanılan malzemelerdeki enflasyon neredeyse 4-5 katı. Hastanelerin de artık kendine çekidüzen vermesi gerekiyor. Siz bu kadar arttırırsanız, şirketler mecbur bunu primlere yansıtıyor, sağlıklı insanlar sistemden çıkıyor, havuzdaki para çabuk bitiyor ve prim daha da artıyor.
Programda, özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki temel farkları da açıklayan Bağcı, tamamlayıcı sağlık sigortası için mutlaka SSK'lı çalışan veya emekli olma şartı olduğunu ve sadece SSK anlaşmalı hastanelerde geçtiğini, özel sağlık sigortasının ise herkes tarafından yaptırılabileceğini ve yurt dışı dahil geniş bir hastane ağında geçerli olduğunu sözlerine ekledi.