Turusan Bağcı: Ömür boyu yenileme garantisi hakkı artık 60 yaşa kadar alınabilecek

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu. 24.10.2025

Turusan Bağcı, özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında "ömür boyu yenileme garantisi" şartlarında yapılan yeni düzenlemeler ile sektördeki fiyat artışlarının nedenlerine dair tüketiciyi bilgilendirdi.Konuya ilişkin detayları aktaran TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, şunları söyledi:Bağcı, yaş şartına da değinerek, daha önce şirketlerin uygulamada 55-60 yaş üstüne bu hakkı vermekte zorlandığını ancak yeni düzenlemeyle önemli bir adım atıldığını belirtti:Turusan Bağcı, sigorta primlerindeki fahiş artışların ana nedeninin hastanelerin fiyat politikaları olduğunu vurguladı:Programda, özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki temel farkları da açıklayan Bağcı, tamamlayıcı sağlık sigortası için mutlaka SSK'lı çalışan veya emekli olma şartı olduğunu ve sadece SSK anlaşmalı hastanelerde geçtiğini, özel sağlık sigortasının ise herkes tarafından yaptırılabileceğini ve yurt dışı dahil geniş bir hastane ağında geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

SON HABERLER

