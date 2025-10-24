Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Sinop’un simgesi martılar: Kuzeyin kanatlı sakinleri gökyüzünde dans etti
Sinop’un simgesi martılar: Kuzeyin kanatlı sakinleri gökyüzünde dans etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en kuzey ucunda yer alan Sinop, sadece doğal güzellikleriyle değil, denizle iç içe yaşayan martılarıyla da kentin ruhunu yansıtıyor. 24.10.2025
sinop
15:43 24.10.2025
Türkiye’nin en kuzey ucunda yer alan Sinop, sadece doğal güzellikleriyle değil, denizle iç içe yaşayan martılarıyla da kentin ruhunu yansıtıyor.
© AA / Erçin Ertürk

Karadeniz’in ortasında bir yarımada gibi denize uzanan Sinop, hem konumuyla hem de özgün yaşamıyla Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri.

© AA / Erçin Ertürk

Karadeniz’in ortasında bir yarımada gibi denize uzanan Sinop, hem konumuyla hem de özgün yaşamıyla Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri.

© AA / Erçin Ertürk

Kentin hemen her noktasında görülebilen martılar, Sinop’un denizle kurduğu güçlü bağın en canlı göstergesi.

© AA / Erçin Ertürk

Kentin hemen her noktasında görülebilen martılar, Sinop’un denizle kurduğu güçlü bağın en canlı göstergesi.

© AA / Erçin Ertürk

Balıkçı teknelerinin ardında süzülen, limanda balık bekleyen veya gün batımında gökyüzünü dolduran martılar, Sinop’un simgesi haline gelmiş durumda.

© AA / Erçin Ertürk

Balıkçı teknelerinin ardında süzülen, limanda balık bekleyen veya gün batımında gökyüzünü dolduran martılar, Sinop’un simgesi haline gelmiş durumda.

© AA / Erçin Ertürk

Girintili çıkıntılı kıyı yapısı, koyları ve körfezleriyle zengin bir ekosisteme sahip olan kent, balıkçılığın yaygın olması nedeniyle her mevsim çok sayıda martıya ev sahipliği yapıyor.

© AA / Erçin Ertürk

Girintili çıkıntılı kıyı yapısı, koyları ve körfezleriyle zengin bir ekosisteme sahip olan kent, balıkçılığın yaygın olması nedeniyle her mevsim çok sayıda martıya ev sahipliği yapıyor.

© AA / Erçin Ertürk

Sinop martıları, hem kentin günlük yaşamına hareket katıyor hem de ziyaretçilerin objektiflerine yansıyan en karakteristik kareleri oluşturuyor.

© AA / Erçin Ertürk

Sinop martıları, hem kentin günlük yaşamına hareket katıyor hem de ziyaretçilerin objektiflerine yansıyan en karakteristik kareleri oluşturuyor.

© AA / Erçin Ertürk

Karadeniz’in sularında yansıyan martı siluetleri, Sinop’un huzurlu atmosferini yansıtıyor.

© AA / Erçin Ertürk

Karadeniz’in sularında yansıyan martı siluetleri, Sinop’un huzurlu atmosferini yansıtıyor.

