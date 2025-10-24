Sinop’un simgesi martılar: Kuzeyin kanatlı sakinleri gökyüzünde dans etti

Karadeniz’in ortasında bir yarımada gibi denize uzanan Sinop, hem konumuyla hem de özgün yaşamıyla Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri.
Karadeniz’in ortasında bir yarımada gibi denize uzanan Sinop, hem konumuyla hem de özgün yaşamıyla Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri.
Kentin hemen her noktasında görülebilen martılar, Sinop’un denizle kurduğu güçlü bağın en canlı göstergesi.
Kentin hemen her noktasında görülebilen martılar, Sinop’un denizle kurduğu güçlü bağın en canlı göstergesi.
Balıkçı teknelerinin ardında süzülen, limanda balık bekleyen veya gün batımında gökyüzünü dolduran martılar, Sinop’un simgesi haline gelmiş durumda.
Balıkçı teknelerinin ardında süzülen, limanda balık bekleyen veya gün batımında gökyüzünü dolduran martılar, Sinop’un simgesi haline gelmiş durumda.
Girintili çıkıntılı kıyı yapısı, koyları ve körfezleriyle zengin bir ekosisteme sahip olan kent, balıkçılığın yaygın olması nedeniyle her mevsim çok sayıda martıya ev sahipliği yapıyor.
Girintili çıkıntılı kıyı yapısı, koyları ve körfezleriyle zengin bir ekosisteme sahip olan kent, balıkçılığın yaygın olması nedeniyle her mevsim çok sayıda martıya ev sahipliği yapıyor.
Sinop martıları, hem kentin günlük yaşamına hareket katıyor hem de ziyaretçilerin objektiflerine yansıyan en karakteristik kareleri oluşturuyor.
Sinop martıları, hem kentin günlük yaşamına hareket katıyor hem de ziyaretçilerin objektiflerine yansıyan en karakteristik kareleri oluşturuyor.
Karadeniz’in sularında yansıyan martı siluetleri, Sinop’un huzurlu atmosferini yansıtıyor.
Karadeniz’in sularında yansıyan martı siluetleri, Sinop’un huzurlu atmosferini yansıtıyor.