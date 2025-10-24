https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/kurultay-davasinin-reddedilmesine-borsadan-ilk-tepki-yuzde-5i-gecti-1100447541.html
Kurultay davasının reddedilmesine Borsa'dan ilk tepki: Yüzde 5'i geçti
Kurultay davasının reddedilmesine Borsa'dan ilk tepki: Yüzde 5'i geçti
Sputnik Türkiye
CHP'nin kurultay davasının reddedilmesiyle birlikte Borsa İstanbul'da BİST yüzde 5 oranında yükseldi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, CHP'nin kurultay davasının reddedilmesiyle birlikte hızla yükseldi. BİST yüzde 5 oranında yükselişle 11 bin 123 puandan işlem görüyor.Yükselişi yüzde 5'e ulaştıBorsa İstanbul dün alış ağırlıklı bir seyir izlemiş ve BIST 100 endeksi günü günü yüzde 0.80 değer kazanarak 10. 551.34 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 33.25 puan ve yüzde 0.32 artışla 10. 548.59 puana yükselmişti. CHP'nun kurultay davasının reddedilmesiyle birlikte Borsa İstanbul 100 endeksinde yükseliş yüzde 5'e ulaştı. Bankacılık endeksinde günlük artış yüzde 8'in üzerine çıktı. BİST yüzde 5 oranında yükselişle 11 bin 123 puandan işlem görüyor. Türkiye'nin risk priminde de belirgin düşüş gözlendi. Bankacılık endeksi yükselişe destek verdi.
