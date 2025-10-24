Türkiye
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
Hakan Tosun'un kardeşi Öznur Tosun: Organize ve planlı bir cinayetti
Hakan Tosun'un kardeşi Öznur Tosun: Organize ve planlı bir cinayetti
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Mehmet Can Seyhan ve Katledilen Gazeteci Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun oldu. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
Avukat Mehmet Can Seyhan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptalinin işlendiği davanın detaylarını anlattı. Öznur Tosun ise darp edilerek katledilen ağabeyi Hakan Tosun cinayeti hakkında son gelişmeleri aktardı.Öznur Tosun şunları söyledi:
Hakan Tosun'un kardeşi Öznur Tosun: Organize ve planlı bir cinayetti

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Mehmet Can Seyhan ve Katledilen Gazeteci Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun oldu.
Avukat Mehmet Can Seyhan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptalinin işlendiği davanın detaylarını anlattı. Öznur Tosun ise darp edilerek katledilen ağabeyi Hakan Tosun cinayeti hakkında son gelişmeleri aktardı.
Öznur Tosun şunları söyledi:
Birçok soruyu hep beraber sorduk. Bu sadece bizim değil insanlığın davası. Hepimizin başı sağolsun. Hepimize acı verdi. Bir cevap alamadık. İlk günden beri, hastanede yaşadıklarımız. Hala hukuki süreç başlamadı hala sorumluluk cevabı gelmedi. Cinayeti işleyenlerin ailesi kimdir, bu aile neden korunuyor? Bu ihmaller silsilesi. Aile bu kadar suçluyken neden telefonla çağırıldı? Bu soruların yanıtlarını alamadık henüz. Sosyal medyada Hakan Tosun nerede sorusu sorulduktan sonra aileye haber verildi ve kimlik tespiti yapıldı. Hakan Tosun gazeteci olmayabilirdi. Eğer bu kadar sormasaydık ne olacaktı? Bu şekilde kaç tane insan sokakta öldürülüp de yok edildi? Babanın daha sonradan ağabeyimle ilgili mahallede karalama yapıp ‘gereği yapıldı’ gibi sözleri, insanalara gözdağı vermek için ‘görüntüler bizde, her şey bizde’ gibi söylemlerinin olması cinayetin kasten ve planlı olduğunu ortaya çıkarıyor. Tek saldırı değil iki saldırı var ve öldüresiye bir mücadele verilmiş. Ağabeyim orada hiçbir şekilde kendisini savunacak bir hamlede bulunmamş. Amaç öldürmekmiş. Gazeteci olduğunu bildikleri için insanların üzerilerine tepki toplamaması için haber vermediler. Belki de ölmesini bekleyip öldükten sonra haber verip ‘bu şekilde geldi, yapacak bir şeyimiz yok’ diyerek olayı kapatacaklardı. Yakın lokasyonda 2-3 hastane varken neden o kadar uzak hastaneye götürüyorsunuz? Aldığım bilgiye göre beyin tomografisi çekilmemiş.
