Erdoğan: Ankara, Bursa ve İstanbul'da Allah'ın izniyle halkımızı susuz bırakmayız
Erdoğan: Ankara, Bursa ve İstanbul'da Allah'ın izniyle halkımızı susuz bırakmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu dönüşünde uçakta önemli açıklamalar yaptı. susuzluk konusunda 'halkı susuz bırakmayız' diyen Erdoğan, Terörsüz Türkiye... 24.10.2025
Erdoğan Körfez turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti'nin tutumuErdoğan'a ilk olarak DEM Parti'nin son dönemdeki tavırlarına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanım, Terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili bir soru soracağım. DEM Parti, son dönemlerde biraz bu süreçte olumsuz bir tutum takınıyor mu, böyle bir gözleminiz var mı? Diyarbakır'da bir gösteri yaptılar, orada bir takım nahoş sözler söylendi. Nedir düşünceniz? Yani DEM Parti, başlangıçtaki tavrını hala sürdürüyor mu, yoksa biraz bir gevşeme mi var?" sorusu yöneltildi:CHP'nin tezkereye ret oyu vermesi: 'Bir türlü anlayamadılar'Büyükşehirlerde su sıkıntısı: Biz halkımızı buralarda Allah'ın izniyle susuz bırakmayızCHP'li belediyelere eleştiri: CHP'lilerin itiraflarıyla ortaya konuyorErdoğan'a şöyle bir soru da soruldu 'Halihazırda devam eden, kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş davası olarak bilinen Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik bir dava var ve iddianamesi hazırlandı. Yüzlerce sayfalık iddianamede savcının öyle tezleri var ki; hakikaten tarihe bir kara leke olarak geçecek iddialar… Süregelen bir davayla ilgili yorumunuzu sormayacağım ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bu mevzuyla ilgili normal şartlar altında bir özeleştiri getirmesi gerekirken, ki normali bu herhalde diye biliyorum, fakat sizi ve AK Parti’yi hedef alıyor. Sizi yargılama tehdidinde bulunuyor. Bu konuyla ilgili bir düşüncenizi, yorumunuzu almak istiyorum'. Erdoğan'ın değerlendirmesi şu şekilde:
Erdoğan Körfez turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti'nin tutumu
Erdoğan'a ilk olarak DEM Parti'nin son dönemdeki tavırlarına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanım, Terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili bir soru soracağım. DEM Parti, son dönemlerde biraz bu süreçte olumsuz bir tutum takınıyor mu, böyle bir gözleminiz var mı? Diyarbakır'da bir gösteri yaptılar, orada bir takım nahoş sözler söylendi. Nedir düşünceniz? Yani DEM Parti, başlangıçtaki tavrını hala sürdürüyor mu, yoksa biraz bir gevşeme mi var?" sorusu yöneltildi:
Doğrusu DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum DEM Heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da kendisiyle masaya yatıracağız. DEM Heyetinin bu anlayış içerisinde olduğunu da düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Daha çok Pervin Hanım'la bu konularda görüşmelerimiz oldu. İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak. Çünkü Terörsüz Türkiye'nin sadece bize değil, tüm Türkiye'ye faydası var. Lazıyla, Türküyle, Kürdüyle, hepimize, 86 milyonun tamamına faydası var. Biz ülke “Terörsüz Türkiye havasına artık büründü” diye düşünürken bu tür şeyleri Diyarbakır'dan duyunca doğrusu üzüldüm. Bir an önce inşallah bundan tekrar sıyrılarak barışın, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye'yi inşa ve ihya edelim. Bunu başaralım.
CHP'nin tezkereye ret oyu vermesi: 'Bir türlü anlayamadılar'
Irak ve Suriye'de neden bulunduğumuzu artık cümle alem biliyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hala, biz oralarda niye varız, bunu öğrenemedi. Sıkıntı burada. CHP, bu meselenin parti meselesi olmayıp memleket meselesi olduğunu da bir türlü anlayamadı. Ama bu gelişmeler zannediyorum CHP'nin de bunu anlamasına yarayacak. Çünkü tabandan onlara da ciddi bir baskı geleceğine inanıyorum. Suriye'de, Irak'ta yürütülen mücadele, sadece teröre karşı bir mücadele değil, aynı zamanda Türkiye'nin bekasına karşı oynanan oyunu bozma operasyonudur. Bunun da neticelerini aldığımıza inanıyorum. Kaldı ki istikrarsızlığın yaşandığı yerlerde dikkat edelim, terör örgütleri palazlanır. Biz onlara asla bu fırsatı vermememiz lazım. CHP yönetimi, sınırlarımızın ötesindeki tehlikeleri bertaraf etmemizden neden rahatsızlık duyduklarını çıkıp açıklamalı. Elbette biz, Türkiye’nin güvenliğini CHP’liler rahatsız olacak diye riske atamayız.
Büyükşehirlerde su sıkıntısı: Biz halkımızı buralarda Allah'ın izniyle susuz bırakmayız
Kuraklık doğal bir gerçektir, ancak kuraklığa karşı tedbir almamak bir yönetim zafiyetidir. Bugün yaşanan tablo, işte o ihmallerin sonucudur. Belediyecilik, billboardlara slogan asmakla, sosyal medyada poz vermekle, algı oluşturmakla yapılmaz. Ben buna yabancı değilim. Çünkü İstanbul'a Belediye Başkan Adayı olduğum zaman İstanbul aynen bu sıkıntıları yaşadı. Hatırlayın çöp, su, altyapı sorunları vardı. Şu anda aynı noktaya yeniden geldik. İş başa düştüğü zaman, biz vatandaşımızı susuz bırakamayız. Devlet Su İşlerine bu konuda gerekli talimatı verdik. “Her an hazır olun” dedik. Şu anda bunun çalışmalarını yapıyoruz. Barajlardaki doluluk oranları her ne kadar ciddi manada bir düşüş seviyesine geldiyse de biz DSİ olarak elimizden geleni yapıyoruz. Geçmişte Van'da olduğu gibi Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da olduğu gibi bu çalışmaları yaparız. Biz o zaman barajları devreye sokmakla kalmadık, yeni barajlar inşa ettik. Mevcut barajları da devreye aldık. Örneğin; İstanbul'a Melen'den su aktardık. Bununla kalmadık, Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin altından borularla su naklettik. Bunları yapan iradeyiz biz. Yani tribünden futbol maçı seyretmiyoruz. Gereken neyse bunu yapıyoruz, yine yaparız, yine yapacağız. Projeler üretiyoruz, çözümler üretiyoruz ve bununla ilgili de adımları her an atıyoruz. Şu anda ifade ettiğiniz gibi gerçekten Ankara, Bursa, İstanbul her an su sıkıntısını yaşıyor ve yaşamaya doğru da gidiyor. Ama biz halkımızı buralarda Allah'ın izniyle susuz bırakmayız.
CHP'li belediyelere eleştiri: CHP'lilerin itiraflarıyla ortaya konuyor
Erdoğan'a şöyle bir soru da soruldu 'Halihazırda devam eden, kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş davası olarak bilinen Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik bir dava var ve iddianamesi hazırlandı. Yüzlerce sayfalık iddianamede savcının öyle tezleri var ki; hakikaten tarihe bir kara leke olarak geçecek iddialar… Süregelen bir davayla ilgili yorumunuzu sormayacağım ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bu mevzuyla ilgili normal şartlar altında bir özeleştiri getirmesi gerekirken, ki normali bu herhalde diye biliyorum, fakat sizi ve AK Parti’yi hedef alıyor. Sizi yargılama tehdidinde bulunuyor. Bu konuyla ilgili bir düşüncenizi, yorumunuzu almak istiyorum'. Erdoğan'ın değerlendirmesi şu şekilde:
Biliyorsunuz bunların düşünce yapısı hala Yassıada. Halbuki Yassıada, Yaslıadaydı. Biz o adayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası yaptık. Neymiş, iktidara gelirlerse AK Partilileri yargılayacaklarmış. Bu faşizan zihniyetten hala kurtulamadılar. Burada “arsız hırsız, ev sahibini bastırır'” sözü var ya bunlar şimdi aynen bunu oynuyorlar. Milletim artık CHP'yi gayet iyi tanıyor. Bunların “cambaza bak” siyasetini çok iyi biliyor. Her zaman için 'adalet yerini bulsun, kim ne yaptıysa hesabını hukuk önünde versin' dedik. Ama bunlar bunu hala anlayamıyor. Hem milletin paralarından kuleler yapacaksın, belediyeleri hırsızlıkların, yolsuzlukların, rüşvet, irtikap suçlarının odağı yapacaksın, hem de yargı bunun hesabını sormak için harekete geçtiğinde tehditler savunacaksın. Yok böyle 25 kuruşa simit. Böyle saçmalık olur mu? CHP'li belediyelerde yaşananlar deliller, ispatlar, bizzat CHP'lilerin itiraflarıyla ortaya konulmaya başlandı. Kendileri söylüyor. Sayın Özel'in tehditleri “minareye kılıf hazırlama” gayretidir, başka bir şey değil. Beşiktaş'la ilgili söylediğiniz kişi zaten malum. Değişik yerlerden değişik şekilde birçok belge, bilgi çıkıyor. Biz kendimizden eminiz, kendimize güvenimiz sonsuz ve çalışmalarımızı da bununla ilgili yapıyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, artık affınıza sığınıyorum, lağım patladı, milletim yaşananları görüyor