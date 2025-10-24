https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/cin-ayin-uzak-tarafinda-tarihi-kesif-suyun-kaynagi-olabilecek-parcaciklar-1100462646.html

Çin, Ay’ın uzak tarafında tarihi keşif: Su’yun kaynağı olabilecek parçacıklar

Çin, Ay’ın uzak tarafında tarihi keşif: Su’yun kaynağı olabilecek parçacıklar

Çin’in Chang’e-6 görevi, Ay’ın öte yüzünden getirilen örneklerde şimdiye kadar hiç görülmemiş bir keşfe imza attı. Detaylar haberde...

Bu göktaşı türü, genellikle Dünya atmosferinden geçerken yok olduğu için son derece nadir görülüyor.Çin Bilimler Akademisi’nin açıklamasına göre, Dünya’daki göktaşlarının yalnızca yüzde 1’inden azı CI kondrit sınıfına giriyor. Bu nedenle Ay yüzeyinde bu tür bir maddeye rastlanması bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.Uluslararası araştırma ekibinin PNAS dergisinde yayınlanan makalesinde, “Dünya’daki göktaşı koleksiyonlarında CI kondritlerin çok nadir bulunması, Ay örneklerinde bu tür dış kökenli materyalleri tespit etme yöntemimizin iç Güneş Sistemi’ndeki kondrit dağılımını yeniden değerlendirmede önemli bir araç sunduğunu gösteriyor” denildi.Ay’ın Güney Kutbu’ndanChang’e-6’nın topladığı örnekler, Güneş Sistemi’ndeki en büyük çarpma kraterlerinden biri olan Güney Kutbu-Aitken Havzası’ndan getirildi. Bilim insanları gelişmiş mikroskopi ve spektrometri teknikleriyle örneklerdeki ‘olivin’ minerallerinin izotop oranlarını inceledi ve bunların bir CI kondrit asteroitle örtüştüğünü belirledi.Araştırmacılara göre bu göktaşı, muhtemelen Güneş Sistemi’nin dış bölgelerinden geldi ve Ay’a çarpmasının ardından eriyip soğuyarak günümüze kadar korundu. Bu da, su açısından zengin göktaşlarının iç Güneş Sistemi’ne kadar ulaşabileceğini gösteriyor.Guangzhou Jeokimya Enstitüsü’nden araştırmacı Lin Mang, keşfin “Ay yüzeyine suyun nasıl taşındığı ve nasıl dağıldığı” konusunda yeni ipuçları sunduğunu belirtti.Suyun varlığını açıklayabilirBilim insanları, bu tür göktaşlarının Ay’da daha önce tahmin edilenden çok daha yaygın olabileceğini ve Chang’e-6 tarafından toplanan örneklerin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturabileceğini söylüyor.Keşif, aynı zamanda Dünya’ya suyun milyarlarca yıl önce karbonlu asteroit çarpmalarıyla taşındığı yönündeki teorileri de güçlendiriyor.

