Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/cin-ayin-uzak-tarafinda-tarihi-kesif-suyun-kaynagi-olabilecek-parcaciklar-1100462646.html
Çin, Ay’ın uzak tarafında tarihi keşif: Su’yun kaynağı olabilecek parçacıklar
Çin, Ay’ın uzak tarafında tarihi keşif: Su’yun kaynağı olabilecek parçacıklar
Sputnik Türkiye
Çin’in Chang’e-6 görevi, Ay’ın öte yüzünden getirilen örneklerde şimdiye kadar hiç görülmemiş bir keşfe imza attı. Detaylar haberde...
2025-10-24T19:07+0300
2025-10-24T19:07+0300
yaşam
çin
ay
keşif
haberler
dünya
güney kutbu
pnas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100462346_35:0:1109:604_1920x0_80_0_0_b9e30713595d6c07ef9367acc9506816.jpg
Bu göktaşı türü, genellikle Dünya atmosferinden geçerken yok olduğu için son derece nadir görülüyor.Çin Bilimler Akademisi’nin açıklamasına göre, Dünya’daki göktaşlarının yalnızca yüzde 1’inden azı CI kondrit sınıfına giriyor. Bu nedenle Ay yüzeyinde bu tür bir maddeye rastlanması bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.Uluslararası araştırma ekibinin PNAS dergisinde yayınlanan makalesinde, “Dünya’daki göktaşı koleksiyonlarında CI kondritlerin çok nadir bulunması, Ay örneklerinde bu tür dış kökenli materyalleri tespit etme yöntemimizin iç Güneş Sistemi’ndeki kondrit dağılımını yeniden değerlendirmede önemli bir araç sunduğunu gösteriyor” denildi.Ay’ın Güney Kutbu’ndanChang’e-6’nın topladığı örnekler, Güneş Sistemi’ndeki en büyük çarpma kraterlerinden biri olan Güney Kutbu-Aitken Havzası’ndan getirildi. Bilim insanları gelişmiş mikroskopi ve spektrometri teknikleriyle örneklerdeki ‘olivin’ minerallerinin izotop oranlarını inceledi ve bunların bir CI kondrit asteroitle örtüştüğünü belirledi.Araştırmacılara göre bu göktaşı, muhtemelen Güneş Sistemi’nin dış bölgelerinden geldi ve Ay’a çarpmasının ardından eriyip soğuyarak günümüze kadar korundu. Bu da, su açısından zengin göktaşlarının iç Güneş Sistemi’ne kadar ulaşabileceğini gösteriyor.Guangzhou Jeokimya Enstitüsü’nden araştırmacı Lin Mang, keşfin “Ay yüzeyine suyun nasıl taşındığı ve nasıl dağıldığı” konusunda yeni ipuçları sunduğunu belirtti.Suyun varlığını açıklayabilirBilim insanları, bu tür göktaşlarının Ay’da daha önce tahmin edilenden çok daha yaygın olabileceğini ve Chang’e-6 tarafından toplanan örneklerin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturabileceğini söylüyor.Keşif, aynı zamanda Dünya’ya suyun milyarlarca yıl önce karbonlu asteroit çarpmalarıyla taşındığı yönündeki teorileri de güçlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20201116/roscosmos-sovyetler-ve-abd-arasindaki-ay-yarisiyla-ilgili-gizli-belgeleri-acikladi-1043237297.html
çin
ay
güney kutbu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100462346_170:0:975:604_1920x0_80_0_0_ca0d847856d0f176a5d9ee28155a81ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, ay, keşif, uydu, karbonlu kondrit, su, ayda su, ci, ci kondrit, bilim haberleri, haberler, uzay haberleri, ay haberleri, çin haberleri
çin, ay, keşif, uydu, karbonlu kondrit, su, ayda su, ci, ci kondrit, bilim haberleri, haberler, uzay haberleri, ay haberleri, çin haberleri

Çin, Ay’ın uzak tarafında tarihi keşif: Su’yun kaynağı olabilecek parçacıklar

19:07 24.10.2025
© Fotoğraf : CNSACNSA
CNSA - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© Fotoğraf : CNSA
Abone ol
Çin’in Chang’e-6 görevi, Ay’ın öte yüzünden getirilen örneklerde şimdiye kadar hiç görülmemiş bir keşfe imza attı. Bilim insanları, geçen yıl Haziran ayında Dünya’ya ulaşan örnekleri incelerken, su taşıyan bir göktaşına ait ‘karbonlu kondrit’ parçacıkları buldu.
Bu göktaşı türü, genellikle Dünya atmosferinden geçerken yok olduğu için son derece nadir görülüyor.
Çin Bilimler Akademisi’nin açıklamasına göre, Dünya’daki göktaşlarının yalnızca yüzde 1’inden azı CI kondrit sınıfına giriyor. Bu nedenle Ay yüzeyinde bu tür bir maddeye rastlanması bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.
Uluslararası araştırma ekibinin PNAS dergisinde yayınlanan makalesinde, “Dünya’daki göktaşı koleksiyonlarında CI kondritlerin çok nadir bulunması, Ay örneklerinde bu tür dış kökenli materyalleri tespit etme yöntemimizin iç Güneş Sistemi’ndeki kondrit dağılımını yeniden değerlendirmede önemli bir araç sunduğunu gösteriyor” denildi.

Ay’ın Güney Kutbu’ndan

Chang’e-6’nın topladığı örnekler, Güneş Sistemi’ndeki en büyük çarpma kraterlerinden biri olan Güney Kutbu-Aitken Havzası’ndan getirildi. Bilim insanları gelişmiş mikroskopi ve spektrometri teknikleriyle örneklerdeki ‘olivin’ minerallerinin izotop oranlarını inceledi ve bunların bir CI kondrit asteroitle örtüştüğünü belirledi.
Araştırmacılara göre bu göktaşı, muhtemelen Güneş Sistemi’nin dış bölgelerinden geldi ve Ay’a çarpmasının ardından eriyip soğuyarak günümüze kadar korundu. Bu da, su açısından zengin göktaşlarının iç Güneş Sistemi’ne kadar ulaşabileceğini gösteriyor.
Guangzhou Jeokimya Enstitüsü’nden araştırmacı Lin Mang, keşfin “Ay yüzeyine suyun nasıl taşındığı ve nasıl dağıldığı” konusunda yeni ipuçları sunduğunu belirtti.

Suyun varlığını açıklayabilir

Bilim insanları, bu tür göktaşlarının Ay’da daha önce tahmin edilenden çok daha yaygın olabileceğini ve Chang’e-6 tarafından toplanan örneklerin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturabileceğini söylüyor.
Keşif, aynı zamanda Dünya’ya suyun milyarlarca yıl önce karbonlu asteroit çarpmalarıyla taşındığı yönündeki teorileri de güçlendiriyor.
This photo taken 20 July 1969 of astronaut Edwin Buzz E. Aldrin Jr., lunar module pilot walking on the surface of the moon near the leg of the Lunar Module (ML) Eagle during the Apollo 11 extravehicular activity (EVA). Astronaut Neil A. Armstrong took this photograph with a 70mm lunar surface camera. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2020
YAŞAM
Roscosmos, Sovyetler ve ABD arasındaki Ay yarışıyla ilgili gizli belgeleri açıkladı
16 Kasım 2020, 23:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала