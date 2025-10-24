https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/casusluk-iddialari-imamoglu-ve-yanardag-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1100441336.html
Casusluk iddiaları: İmamoğlu ve Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması hakkında konuştu.Ali Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Çağatay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
İstanbul başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a ‘casusluk’ soruşturması başlattı. İmamoğlu’nun ‘casusluk’ suçlamasıyla sorgulanmasına karar verildi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması hakkında konuştu.
Ali Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın casusluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçlamasıyla işlem başlatıldı. Tele1 televizyonunun kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Bu şu anlama geliyor; artık Türkiye'de muhalif denilebilecek medya konusunda son kırıntılar da ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Tele1 muhalif sayılabilecek bir medya organıydı. Bu, Türkiye'de muhalif medyaya artık müsamaha gösterilemeyeceğinin bir kanıtı.
Çağatay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Ekrem İmamoğlu artık cezaevinden uzun bir süre çıkamayacak. Bunun altyapısı hazırlandı. Siyasi yasak konulmadığı takdirde, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kürsüsüne çıkması engellenecek. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun kısa vadede çıkacağını düşünenler varsa, bugünden bu hesaplarının aslında yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Ben Ekrem İmamoğlu'nun çok uzun bir süre cezaevinde kalabileceğine dair bir planın işlemeye başladığını söylüyorum. Siyasal iktidar, karşısına seçilme ihtimali çok zayıf olacak bir kişiyi çıkarmayı hedefliyor.