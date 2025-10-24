Casusluk iddiaları: İmamoğlu ve Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Ekrem İmamoğlu artık cezaevinden uzun bir süre çıkamayacak. Bunun altyapısı hazırlandı. Siyasi yasak konulmadığı takdirde, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kürsüsüne çıkması engellenecek. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun kısa vadede çıkacağını düşünenler varsa, bugünden bu hesaplarının aslında yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Ben Ekrem İmamoğlu'nun çok uzun bir süre cezaevinde kalabileceğine dair bir planın işlemeye başladığını söylüyorum. Siyasal iktidar, karşısına seçilme ihtimali çok zayıf olacak bir kişiyi çıkarmayı hedefliyor.