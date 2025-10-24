https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/artnouva-acildi-binin-uzerinde-sanatci-eserlerini-sergiliyor-1100458599.html
ARTNOUVA açıldı: Binin üzerinde sanatçı eserlerini sergiliyor
ARTNOUVA açıldı: Binin üzerinde sanatçı eserlerini sergiliyor
24.10.2025
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konuğu ATİS Fuarcılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül oldu. ARTNOUVA Sanat Fuarı kapsamında İsmet Özçelik’in sorularını yanıtlayan Aygül, şu mesajları verdi:‘Ankara’da sanat etkinlikleri artıyor’‘Mimari ağırlıkta’‘Türk sanatını yurtdışına taşımayı planlıyoruz’
İsmet Özçelik
İsmet Özçelik
İsmet Özçelik
ArtNouva Sanat Fuarı’nın ikincisi ATO Congresium’da kapılarını açtı. 22-26 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan fuar, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Etkinliği düzenleyen ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Aygül, fuarın detaylarını Ankara Farkı programında anlattı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konuğu ATİS Fuarcılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül oldu. ARTNOUVA Sanat Fuarı kapsamında İsmet Özçelik’in sorularını yanıtlayan Aygül, şu mesajları verdi:
‘Ankara’da sanat etkinlikleri artıyor’
“Ankara başkent ve iki yüze yakın büyükelçilik var. Onların çalışanlarını da düşünürseniz. Ankara’da Güzel sanatlar eğitimi veren okulları da katarsanız büyük bir potansiyel var. Ankara yavaş yavaş da bir sanayi kenti olmaya başladı. Depremden sonra İstanbul’dan Ankara’ya ciddi bir dönüş var. Bu kadar birikimli bir kentte galerilerin çoğalması, sanat fuarlarının artması çok anlamlı ve önemli. Çünkü Ankara’da yaşayan önemli bir entelektüel, sanayici kesim var. Bunların yaşamlarını renklendirebilecek atmosferler, sergiler, bianeller, fuarlar uzun yıllardır Ankara’da eksikti. Yavaş yavaş kazanılıyor ve çok da ilgi görüyor. Sadece diğer kentlerden değil, yurt dışından gelen onlarca sanatçı ve galerici var. ArtAnkara’dan sonra ArtNouva da sanatçılarımıza, galericilerimize boyut kazandıran etkinlikler oldu.
102 katılımcının çatısı altında yaklaşık binin üzerinde sanatçı var. Sanat konusunda 20’ye yakın söyleşimiz ve her gün gerçekleştirilen dinletilerimiz sanatseverlerle buluşuyor.”
“Rusya, İran, Irak, Kore gibi çok farklı ülkelerden sanatçılar var. Büyükelçilerimizin de önemli bir ilgisi var, ondan da çok mutluyuz. ArtNouva’nın kurgusunu yaparken mekanı ve sanat eserini buluşturmak istiyorduk. Eskiden bütün meydanlarımız heykellerle, binalarımız dekoratif sanat eserleriyle doluydu. Bu hızla azaldı. ‘Bunu tekrar kazanabilir miyiz?’ diye önce Mimarlar Odası Genel Merkezi ile bir toplantı yaptık, daha sonra iç mimarlar, kent tasarımcılar ile toplantı yaptık. Fuarımızın yüzde 15’i mimarlardan, iç mimarlardan oluşuyor. ArtNouva daha mimariye ağırlık veren bir fuar.”
‘Türk sanatını yurtdışına taşımayı planlıyoruz’
“Önümüzdeki dönemden itibaren buradan seçtiğimiz bir seçki ile galericilerimiz ile birlikte yurt dışına çıkacağız. Rusya, Kore, Çin, İtalya, Almanya, Fransa hedef ülkelerimizden. Biz Türkiye’deki fuarlarımızda onlara yer vererek, oradaki uluslararası fuarlarda onlardan yer alıp Türk resmini tanıtmak istiyoruz.”