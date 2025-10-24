ARTNOUVA açıldı: Binin üzerinde sanatçı eserlerini sergiliyor

“Ankara başkent ve iki yüze yakın büyükelçilik var. Onların çalışanlarını da düşünürseniz. Ankara’da Güzel sanatlar eğitimi veren okulları da katarsanız büyük bir potansiyel var. Ankara yavaş yavaş da bir sanayi kenti olmaya başladı. Depremden sonra İstanbul’dan Ankara’ya ciddi bir dönüş var. Bu kadar birikimli bir kentte galerilerin çoğalması, sanat fuarlarının artması çok anlamlı ve önemli. Çünkü Ankara’da yaşayan önemli bir entelektüel, sanayici kesim var. Bunların yaşamlarını renklendirebilecek atmosferler, sergiler, bianeller, fuarlar uzun yıllardır Ankara’da eksikti. Yavaş yavaş kazanılıyor ve çok da ilgi görüyor. Sadece diğer kentlerden değil, yurt dışından gelen onlarca sanatçı ve galerici var. ArtAnkara’dan sonra ArtNouva da sanatçılarımıza, galericilerimize boyut kazandıran etkinlikler oldu.

102 katılımcının çatısı altında yaklaşık binin üzerinde sanatçı var. Sanat konusunda 20’ye yakın söyleşimiz ve her gün gerçekleştirilen dinletilerimiz sanatseverlerle buluşuyor.”