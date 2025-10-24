2026 yılı asgari ücret senaryoları

“Toplantıda sadece görüş alındı, henüz bir rakam çıkmadı. Durum nedir, kimin neye ihtiyacı var diye konuşuldu. Yüzde 20 baz aralığında bir zam bekliyoruz. 2026’nın hedef enflasyonu yüzde 16. Bu yılın enflasyonu da maksimum yüzde 30 çıkacak. Bu yüzden bu iki rakamın arasında bir zam bekliyoruz. Yüzde 20’lik bir artış olduğu zaman net rakamımız 26 bin 584 liraya çıkar. Yüzde 25’lik bir artış yapılırsa 27 bin 630 TL net rakam olur. Yüzde 28 buçuk olursa ise 28 bin 404 TL’ye çıkar. Daha yüksek oranlar mümkün değil. Geçen seneki gibi yüzde 30’lar 40’lar mümkün görünmüyor. Ayrıca sendikalar katılmama yönünde açıklamalar yapmıştı ama bu çok doğru bir şey değil. Bu toplantının amacı teknik detayları konuşmaktı.”