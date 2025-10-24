https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/2026-yili-asgari-ucret-senaryolari-1100459809.html
2026 yılı asgari ücret senaryoları
2026 yılı asgari ücret senaryoları
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün 2026 yılı olası asgari ücret senaryolarını değerlendirdi. 24.10.2025
Yıl sonu yaklaşırken, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret zammı için düğmeye basıldı. Üçlü Danışma Kurulu, 2026 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için toplandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişine ilişkin yaklaşık 3 saat süren toplantı gerçekleştirdi.Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, 2026 yılı asgari ücreti için yapılabilecek zam oranlarını değerlendirdi.Elmen, şunları aktardı:
Yıl sonu yaklaşırken, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret zammı için düğmeye basıldı. Üçlü Danışma Kurulu, 2026 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için toplandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişine ilişkin yaklaşık 3 saat süren toplantı gerçekleştirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, 2026 yılı asgari ücreti için yapılabilecek zam oranlarını değerlendirdi.
“Toplantıda sadece görüş alındı, henüz bir rakam çıkmadı. Durum nedir, kimin neye ihtiyacı var diye konuşuldu. Yüzde 20 baz aralığında bir zam bekliyoruz. 2026’nın hedef enflasyonu yüzde 16. Bu yılın enflasyonu da maksimum yüzde 30 çıkacak. Bu yüzden bu iki rakamın arasında bir zam bekliyoruz. Yüzde 20’lik bir artış olduğu zaman net rakamımız 26 bin 584 liraya çıkar. Yüzde 25’lik bir artış yapılırsa 27 bin 630 TL net rakam olur. Yüzde 28 buçuk olursa ise 28 bin 404 TL’ye çıkar. Daha yüksek oranlar mümkün değil. Geçen seneki gibi yüzde 30’lar 40’lar mümkün görünmüyor. Ayrıca sendikalar katılmama yönünde açıklamalar yapmıştı ama bu çok doğru bir şey değil. Bu toplantının amacı teknik detayları konuşmaktı.”