Yunanistan’da siyaseti sarsması beklenen anne: Maria Karystianou
Yunanistan’da siyaseti sarsması beklenen anne: Maria Karystianou
Yunanistan’da 2023’teki tren kazasında kızını kaybeden bir doktor, ülkedeki siyasi düzene karşı büyüyen öfkenin sembolü haline geldi. Detaylar haberde...
İki yıl önce Tempi'de 57 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerini temsil eden derneğin başkanı olarak adalet arayışına öncülük eden ve 19 yaşındaki kızı Marthi'yi kazada kaybeden Maria Karystianou, Yunanistan'da yükselen bir 'siyasi figür' olarak öne çıkmaya başladı."Yunanistan raydan çıktı ve orada kaldı" diyen Karystianou, "Bu kadar yozlaşmış bir sistemde yaşamayı kabullenemem. Mevcut siyasi düzen, toplumun acil ihtiyaçlarına cevap veremiyor" ifadelerini kullandı.Yeni bir hareketin işareti mi?Yunanistan medyasında Karystianou'nun siyasete gireceği yönünde söylentiler artarken, o bu iddiaları doğrulamayı da yalanlamayı da reddediyor. Ancak yapılan anketler, onun liderliğinde kurulacak olası bir siyasi hareketin 'oyların yüzde 25'ine kadar ulaşabileceğini' gösteriyor.Yunanistan'da siyaset sahnesiYunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi partisinin oy oranı düşerken, güçlü bir muhalif figür de henüz ortaya çıkmadı. Eski Başbakan Alexis Çipras ve yine eski başbakanlardan Antonis Samaras'ın da yeni parti kurma hazırlığında olduğu konuşuluyor.Bazı anketlere göre Çipras'ın olası yeni hareketi yüzde 20'ye, Samaras'ın ise yüzde 9'a kadar destek bulabilir. Ancak analistler, Karystianou'nun olası bir siyasi hamlesinin 'yeni bir alternatif arayışına cevap verebileceğini' söylüyor.Her gece aynı saatteKazadan sonra kurulan Tempi Mağdurları Derneği, Yunanistan içinde ve dışında protestolar, konserler ve anma etkinlikleri düzenliyor. Her gece saat 23.18'de, yani kazanın gerçekleştiği saatte protestocular Parlamento önünde kazada hayatını kaybeden 57 kişinin adını okuyor.Tempi'de 28 Şubat 2023'te iki trenin aynı hat üzerinde kafa kafaya çarpışması sonucu 57 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. Kaza, ülkenin eskiyen demiryolu altyapısına ve yıllardır süren ihmal iddialarına ışık tuttu.
Yunanistan’da 2023’teki tren kazasında kızını kaybeden bir doktor, ülkedeki siyasi düzene karşı büyüyen öfkenin sembolü haline geldi. 52 yaşındaki çocuk doktoru Karystianou “Yunanistan raydan çıktı ve orada kaldı” diyor.
İki yıl önce Tempi’de 57 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerini temsil eden derneğin başkanı olarak adalet arayışına öncülük eden ve 19 yaşındaki kızı Marthi’yi kazada kaybeden Maria Karystianou, Yunanistan’da yükselen bir ‘siyasi figür’ olarak öne çıkmaya başladı.
“Yunanistan raydan çıktı ve orada kaldı” diyen Karystianou, “Bu kadar yozlaşmış bir sistemde yaşamayı kabullenemem. Mevcut siyasi düzen, toplumun acil ihtiyaçlarına cevap veremiyor” ifadelerini kullandı.

Yeni bir hareketin işareti mi?

Yunanistan medyasında Karystianou’nun siyasete gireceği yönünde söylentiler artarken, o bu iddiaları doğrulamayı da yalanlamayı da reddediyor. Ancak yapılan anketler, onun liderliğinde kurulacak olası bir siyasi hareketin ‘oyların yüzde 25’ine kadar ulaşabileceğini’ gösteriyor.

Yunanistan’da siyaset sahnesi

Yunanistan’da iktidardaki Yeni Demokrasi partisinin oy oranı düşerken, güçlü bir muhalif figür de henüz ortaya çıkmadı. Eski Başbakan Alexis Çipras ve yine eski başbakanlardan Antonis Samaras’ın da yeni parti kurma hazırlığında olduğu konuşuluyor.
Bazı anketlere göre Çipras’ın olası yeni hareketi yüzde 20’ye, Samaras’ın ise yüzde 9’a kadar destek bulabilir. Ancak analistler, Karystianou’nun olası bir siyasi hamlesinin ‘yeni bir alternatif arayışına cevap verebileceğini’ söylüyor.
Yunanistan'da bir sonraki genel seçimler, anayasal takvime göre en geç 25 Temmuz 2027 tarihinde yapılacak

Her gece aynı saatte

Kazadan sonra kurulan Tempi Mağdurları Derneği, Yunanistan içinde ve dışında protestolar, konserler ve anma etkinlikleri düzenliyor. Her gece saat 23.18’de, yani kazanın gerçekleştiği saatte protestocular Parlamento önünde kazada hayatını kaybeden 57 kişinin adını okuyor.
Tempi’de 28 Şubat 2023’te iki trenin aynı hat üzerinde kafa kafaya çarpışması sonucu 57 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. Kaza, ülkenin eskiyen demiryolu altyapısına ve yıllardır süren ihmal iddialarına ışık tuttu.
