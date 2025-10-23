Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/tbmmnin-calisma-takvimi-neden-degisti-1100407946.html
TBMM'nin çalışma takvimi neden değişti?
TBMM'nin çalışma takvimi neden değişti?
Sputnik Türkiye
AK Parti grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verdiği önerge kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nun önümüzdeki hafta çalışmalarına 1 haftalık ara verildi. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T09:15+0300
2025-10-23T09:19+0300
seyi̇r hali̇
türkiye
haberler
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
ak parti
tbmm
ali çağatay
seyir hali
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
TBMM Genel Kurulu’nda çalışmalar sürerken, AK Parti Meclis'in çalışma takvimine dair grup önerisi sundu. AK Parti ve MHP’nin evet oylarıyla geçen önergeden dolayı TBMM Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Meclis'in tatil kararını değerlendirdi:Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Çağatay, Meclis'in tatil kararı ile okullardaki ara tatilin 10 Kasım'a denk getirilmesi arasında kasıtlı bir bağ olduğunu savunarak şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), ak parti, tbmm, ali çağatay, seyir hali, radyo sputnik, radyo, radyo
türkiye, haberler, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), ak parti, tbmm, ali çağatay, seyir hali, radyo sputnik, radyo, radyo

TBMM'nin çalışma takvimi neden değişti?

09:15 23.10.2025 (güncellendi: 09:19 23.10.2025)
seyir hali
seyir hali - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
AK Parti grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verdiği önerge kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nun önümüzdeki hafta çalışmalarına 1 haftalık ara verildi.
TBMM Genel Kurulu’nda çalışmalar sürerken, AK Parti Meclis'in çalışma takvimine dair grup önerisi sundu. AK Parti ve MHP’nin evet oylarıyla geçen önergeden dolayı TBMM Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Meclis'in tatil kararını değerlendirdi:
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:

Adalet ve Kalkınma Partisi bir kanun teklifi verdi ve Büyük Millet Meclisi tatile giriyor. Neden tatile giriyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, önümüzdeki hafta. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerini yapmamak ve 29 Ekim'i bypass etmek için gerçekleştirilen bir tatil olabilir.

Öğrencilerin yarıyıl ilk ara tatili ne zamana denk getirildi? 10 Kasım'a denk getirildi. Çocuklar okulda olmasın, Atatürk'ü anmasınlar diye.

Çağatay, Meclis'in tatil kararı ile okullardaki ara tatilin 10 Kasım'a denk getirilmesi arasında kasıtlı bir bağ olduğunu savunarak şöyle konuştu:

Cumhuriyet'i ortadan kaldıramıyorsunuz ama Cumhuriyet'in değerlerini unutturmak için her fırsatı kullanıyorsunuz. Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi de, okullarda yarıyıl ara tatilinin 10 Kasım'a denk gelmesi de tamamen Atatürk ilkelerinden kaynaklı. Atatürk Türkiye'sinden uzaklaştırmak için. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir ajandası var. Bu ajandanın birinci maddesinde Atatürk vardır. Atatürk’ün unutturulması, yaptıklarının mümkün olduğu kadar göz ardı edilmesi ve zaman içinde bu ülke için önemsiz biri olduğu algısının pekiştirilmesidir. Bence bütün mesele budur.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала