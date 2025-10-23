https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/tbmmnin-calisma-takvimi-neden-degisti-1100407946.html
TBMM'nin çalışma takvimi neden değişti?
AK Parti grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verdiği önerge kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nun önümüzdeki hafta çalışmalarına 1 haftalık ara verildi. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu’nda çalışmalar sürerken, AK Parti Meclis'in çalışma takvimine dair grup önerisi sundu. AK Parti ve MHP’nin evet oylarıyla geçen önergeden dolayı TBMM Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Meclis'in tatil kararını değerlendirdi:Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Çağatay, Meclis'in tatil kararı ile okullardaki ara tatilin 10 Kasım'a denk getirilmesi arasında kasıtlı bir bağ olduğunu savunarak şöyle konuştu:
AK Parti grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verdiği önerge kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nun önümüzdeki hafta çalışmalarına 1 haftalık ara verildi.
TBMM Genel Kurulu’nda çalışmalar sürerken, AK Parti Meclis'in çalışma takvimine dair grup önerisi sundu. AK Parti ve MHP’nin evet oylarıyla geçen önergeden dolayı TBMM Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Meclis'in tatil kararını değerlendirdi:
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Adalet ve Kalkınma Partisi bir kanun teklifi verdi ve Büyük Millet Meclisi tatile giriyor. Neden tatile giriyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, önümüzdeki hafta. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerini yapmamak ve 29 Ekim'i bypass etmek için gerçekleştirilen bir tatil olabilir.
Öğrencilerin yarıyıl ilk ara tatili ne zamana denk getirildi? 10 Kasım'a denk getirildi. Çocuklar okulda olmasın, Atatürk'ü anmasınlar diye.
Çağatay, Meclis'in tatil kararı ile okullardaki ara tatilin 10 Kasım'a denk getirilmesi arasında kasıtlı bir bağ olduğunu savunarak şöyle konuştu:
Cumhuriyet'i ortadan kaldıramıyorsunuz ama Cumhuriyet'in değerlerini unutturmak için her fırsatı kullanıyorsunuz. Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi de, okullarda yarıyıl ara tatilinin 10 Kasım'a denk gelmesi de tamamen Atatürk ilkelerinden kaynaklı. Atatürk Türkiye'sinden uzaklaştırmak için. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir ajandası var. Bu ajandanın birinci maddesinde Atatürk vardır. Atatürk’ün unutturulması, yaptıklarının mümkün olduğu kadar göz ardı edilmesi ve zaman içinde bu ülke için önemsiz biri olduğu algısının pekiştirilmesidir. Bence bütün mesele budur.