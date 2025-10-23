TBMM'nin çalışma takvimi neden değişti?

Cumhuriyet'i ortadan kaldıramıyorsunuz ama Cumhuriyet'in değerlerini unutturmak için her fırsatı kullanıyorsunuz. Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi de, okullarda yarıyıl ara tatilinin 10 Kasım'a denk gelmesi de tamamen Atatürk ilkelerinden kaynaklı. Atatürk Türkiye'sinden uzaklaştırmak için. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir ajandası var. Bu ajandanın birinci maddesinde Atatürk vardır. Atatürk’ün unutturulması, yaptıklarının mümkün olduğu kadar göz ardı edilmesi ve zaman içinde bu ülke için önemsiz biri olduğu algısının pekiştirilmesidir. Bence bütün mesele budur.