Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: Bakanlık zeytin ihracatına dört kez yasak ve kota getirdi
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Zübeyr Yıldırım ve Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım oldu. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T19:04+0300
2025-10-23T19:04+0300
2025-10-23T19:04+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Erzincan Barosu’na kayıtlı Avukat Zübeyr Yıldırım, baronun kendisi hakkında açtığı disiplin soruşturmasını, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım da zeytinyağı fiyatlarını canlı yayında anlattı.Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım şunları söyledi:
2025
Erzincan Barosu’na kayıtlı Avukat Zübeyr Yıldırım, baronun kendisi hakkında açtığı disiplin soruşturmasını, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım da zeytinyağı fiyatlarını canlı yayında anlattı.
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım şunları söyledi:
Biz zeytin ve zeytinyağı olarak baktığımızda zeytin üretimi Türkiye’de hasada ve iklime bağlı olarak bir yıl çok olursa sonraki yıl az oluyor. Hasatta ağacın kendisini toparlaması zaman alıyor. Son yıllarda azaldı gibi görülse de net olarak görüyoruz. Yüzde 35 azaldığını söylediniz, ben değil Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi açıkladı. Zeytin üretimi geçen yıl 3 milyon 750 bin tonu bu sene yüzde 35 düşüşle 2 milyon 450 bin ton oldu. Bakanlık tam 4 kez ihracata yasak ve kota getirdi. Zeytinciliğin önünü kesti. Zeytin ve zeytinyağında Türkiye bir çıkmaza sürüklendi. ‘Ölmez ağaç’ denen zeytin ağacı kesilir mi?