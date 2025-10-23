Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: Bakanlık zeytin ihracatına dört kez yasak ve kota getirdi

Biz zeytin ve zeytinyağı olarak baktığımızda zeytin üretimi Türkiye’de hasada ve iklime bağlı olarak bir yıl çok olursa sonraki yıl az oluyor. Hasatta ağacın kendisini toparlaması zaman alıyor. Son yıllarda azaldı gibi görülse de net olarak görüyoruz. Yüzde 35 azaldığını söylediniz, ben değil Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi açıkladı. Zeytin üretimi geçen yıl 3 milyon 750 bin tonu bu sene yüzde 35 düşüşle 2 milyon 450 bin ton oldu. Bakanlık tam 4 kez ihracata yasak ve kota getirdi. Zeytinciliğin önünü kesti. Zeytin ve zeytinyağında Türkiye bir çıkmaza sürüklendi. ‘Ölmez ağaç’ denen zeytin ağacı kesilir mi?