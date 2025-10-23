Türkiye
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: Bakanlık zeytin ihracatına dört kez yasak ve kota getirdi
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: Bakanlık zeytin ihracatına dört kez yasak ve kota getirdi
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: Bakanlık zeytin ihracatına dört kez yasak ve kota getirdi
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Zübeyr Yıldırım ve Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım oldu. 23.10.2025
Erzincan Barosu’na kayıtlı Avukat Zübeyr Yıldırım, baronun kendisi hakkında açtığı disiplin soruşturmasını, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım da zeytinyağı fiyatlarını canlı yayında anlattı.Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım şunları söyledi:
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: Bakanlık zeytin ihracatına dört kez yasak ve kota getirdi

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Zübeyr Yıldırım ve Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım oldu.
Erzincan Barosu’na kayıtlı Avukat Zübeyr Yıldırım, baronun kendisi hakkında açtığı disiplin soruşturmasını, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım da zeytinyağı fiyatlarını canlı yayında anlattı.
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım şunları söyledi:
Biz zeytin ve zeytinyağı olarak baktığımızda zeytin üretimi Türkiye’de hasada ve iklime bağlı olarak bir yıl çok olursa sonraki yıl az oluyor. Hasatta ağacın kendisini toparlaması zaman alıyor. Son yıllarda azaldı gibi görülse de net olarak görüyoruz. Yüzde 35 azaldığını söylediniz, ben değil Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi açıkladı. Zeytin üretimi geçen yıl 3 milyon 750 bin tonu bu sene yüzde 35 düşüşle 2 milyon 450 bin ton oldu. Bakanlık tam 4 kez ihracata yasak ve kota getirdi. Zeytinciliğin önünü kesti. Zeytin ve zeytinyağında Türkiye bir çıkmaza sürüklendi. ‘Ölmez ağaç’ denen zeytin ağacı kesilir mi?
