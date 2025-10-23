https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/sputnik-turkiye-haber-ajansi-ve-radyosu-istanbulun-ana-ulasim-hatlarindan-birine-logolu-1100410322.html

Sputnik Türkiye Haber Ajansı ve Radyosu, İstanbul’un ana ulaşım hatlarından birine logolu metrobüsleri çıkardı

Sputnik Türkiye

"Sesi aç. Senden saklananı duy" sloganıyla Sputnik Türkiye Haber Ajansı ve Radyosu markalı metrobüsler, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarını birbirine... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100410413_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_deed19d1292c6f074a8f3a4be7194301.jpg

Toplam 52 kilometre uzunluğuyla metrobüs hattı, İstanbul’un en önemli toplu ulaşım ağlarından biri olarak öne çıkıyor. Hat, Fatih, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu gibi kilit semtlerin yanı sıra Asya yakasında Üsküdar ve Kadıköy’ü de kapsıyor. Günlük yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet veren bu hat, yılda 375 milyonun üzerinde yolcu taşıyor. Bu yoğun hat üzerinde artık Sputnik Türkiye Haber Ajansı ve Radyosu logolu metrobüsler de sefer yapıyor.Sputnik Türkiye Haber Ajansı ve Radyosu: Küresel bir medya ağı"Rossiya Segodnya" Medya Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Sputnik Türkiye Haber Ajansı, dünya genelinde 30'dan fazla dilde yayın yapıyor ve 20’den fazla multimedya merkezine sahip.Radyo yayıncılığı ise 20 ülkede 14 dilde gerçekleştiriliyor.Aralık 2014’te yayın hayatına başlayan Sputnik Türkiye Haber Ajansı ve Radyosu, İstanbul ve Ankara’da bulunan çok işlevli yayın merkezleriyle faaliyet gösteriyor. 7/24 radyo yayıncılığı, sosyal medya projeleri ve bir web sitesinden oluşan haber ajansının sosyal medya hesaplarının toplam takipçi sayısı 1 milyonu aşıyor. Sputnik Türkiye Radyosu, Ege'den Güneydoğu'ya kadar tüm bölgeleri kapsayacak şekilde Türkiye genelinde 7/24 yayın yapıyor. Toplam dinleyici kitlesi 60 milyona ulaşıyor; bu da ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 70'ine denk geliyor.Sputnik Türkiye Haber Ajansı ve radyosu, Türkiye'nin medya ve gazetecilik alanındaki prestijli ödüllerinin defalarca sahibi olurken, özgün programları da ülkede yılın en iyi programları seçilmiştir.

