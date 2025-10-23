https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/real-madrid-sahasinda-juventusu-1-0-maglup-etti-arda-guler-macin-oyuncusu-secildi-1100404520.html
Real Madrid sahasında Juventus’u 1-0 mağlup etti: Arda Güler maçın oyuncusu seçildi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid sahasında Juventus’u 1-0 mağlup etti. Milli futbolcular Arda Güler ile Kenan Yıldız karşılaşmada forma giydi. Arda Güler... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Real Madrid ile Juventus takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Real Madrid'in Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 kazandığı maçta Arda Güler ile Kenan Yıldız birbirlerini tebrik etti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nın resmi Instagram hesabından Arda Güler'in, Real Madrid - Juventus maçının oyuncusu seçildiği paylaşıldı.
2025
