Savaş Bakanlığı bugün Pentagon'un yeni nesil basın mensuplarını duyuruyor. Yeni medya kuruluşları ve bağımsız gazetecilerden oluşan geniş bir yelpazeyi temsil eden 60'tan fazla gazetecinin Pentagon'un medya erişim politikasını imzaladığını ve yeni Pentagon basın ekibine katılacağını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. 18 kuruluştan 26 gazeteci, DOW medya erişim politikasını imzalamayı seçen eski Pentagon basın ekibi arasındaydı. Yeni medya kuruluşları ve bağımsız gazeteciler, ana akım medyanın yalanlarını atlatmak ve gerçek haberleri doğrudan Amerikan halkına ulaştırmak için bir formül geliştirdiler. Etki alanları ve etkileri, Pentagon'dan kendi kendini sınır dışı etmeyi seçen kendini beğenmiş medyadan çok daha etkili ve dengeli. Amerikalılar, ana akım medyada gazeteci kılığına giren aktivistlerin gözünden haberlerini sindirmeyi büyük ölçüde bıraktılar. Pentagon'un yeni basın mensuplarıyla yeni bir ilişki kurmayı dört gözle bekliyoruz.