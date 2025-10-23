Türkiye
Pentagon, yeni nesil basın servisinin kurulduğunu duyurdu
Pentagon, yeni nesil basın servisinin kurulduğunu duyurdu
Pentagon Sözcüsü Parnell, yeni nesil basın servisinin kurulduğunu duyurdu.
ABD Savaş Bakanlığı, sözde 'yeni ve bağımsız' medya temsilcilerinin de yer alacağı yeni nesil bir Pentagon basın servisinin kurulduğunu duyurdu. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya sitesi X'te yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Pentagon, daha önce, resmi onay olmadan bakanlık çalışanlarından bilgi alan gazetecilere, söz konusu bilgi gizli olmasa bile, kısıtlamalar getiren yeni bir politika getirmişti. Yeni kuralları imzalamayı reddeden gazetecilerin bakanlık binalarına girişi engelleniyor.
03:53 23.10.2025
Pentagon Sözcüsü Parnell, yeni nesil basın servisinin kurulduğunu duyurdu. Açıklamasında Prnell, "Pentagon'dan kendi kendini sınır dışı etmeyi seçen kendini beğenmiş medyadan çok daha etkili ve dengeli" dedi.
ABD Savaş Bakanlığı, sözde 'yeni ve bağımsız' medya temsilcilerinin de yer alacağı yeni nesil bir Pentagon basın servisinin kurulduğunu duyurdu.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya sitesi X'te yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Savaş Bakanlığı bugün Pentagon'un yeni nesil basın mensuplarını duyuruyor. Yeni medya kuruluşları ve bağımsız gazetecilerden oluşan geniş bir yelpazeyi temsil eden 60'tan fazla gazetecinin Pentagon'un medya erişim politikasını imzaladığını ve yeni Pentagon basın ekibine katılacağını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. 18 kuruluştan 26 gazeteci, DOW medya erişim politikasını imzalamayı seçen eski Pentagon basın ekibi arasındaydı. Yeni medya kuruluşları ve bağımsız gazeteciler, ana akım medyanın yalanlarını atlatmak ve gerçek haberleri doğrudan Amerikan halkına ulaştırmak için bir formül geliştirdiler. Etki alanları ve etkileri, Pentagon'dan kendi kendini sınır dışı etmeyi seçen kendini beğenmiş medyadan çok daha etkili ve dengeli. Amerikalılar, ana akım medyada gazeteci kılığına giren aktivistlerin gözünden haberlerini sindirmeyi büyük ölçüde bıraktılar. Pentagon'un yeni basın mensuplarıyla yeni bir ilişki kurmayı dört gözle bekliyoruz.

Pentagon, daha önce, resmi onay olmadan bakanlık çalışanlarından bilgi alan gazetecilere, söz konusu bilgi gizli olmasa bile, kısıtlamalar getiren yeni bir politika getirmişti. Yeni kuralları imzalamayı reddeden gazetecilerin bakanlık binalarına girişi engelleniyor.
