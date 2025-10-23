Okan Aslan: Adalet dediğimiz sistem sosyal medya tepkilerine göre şekilleniyor

İstinaf, bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu halde sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Fatma Zehra Kınık hakkındaki kararı bozdu. Üç yaralının şikayetini çektiği ve Kınık’ın sadece bir kişinin ölümünden cezalandırılması gerektiği bilgisi var.

Dikkatsizlik, kurallara uymamak, dalgınlık nedeniyle trafikte bir kaza meydana geliyor. Hayatını kaybeden insanlar ve ardından da hayatını kaybeden insanların yakınlarının adalet arayışı. Maalesef düzelmeden devam ediyor.