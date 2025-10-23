https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/okan-aslan-adalet-dedigimiz-sistem-sosyal-medya-tepkilerine-gore-sekilleniyor-1100417155.html
Okan Aslan: Adalet dediğimiz sistem sosyal medya tepkilerine göre şekilleniyor
Okan Aslan: Adalet dediğimiz sistem sosyal medya tepkilerine göre şekilleniyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Demir’in 4 yıl 2 aylık hapis cezasını bozdu. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T13:41+0300
2025-10-23T13:41+0300
2025-10-23T13:52+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye
haberler
zehra kınık
radyo sputnik
radyo
radyo
kerem kınık
kızılay
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
İstinaf, bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu halde sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Fatma Zehra Kınık hakkındaki kararı bozdu. Üç yaralının şikâyetini çektiği ve Kınık’ın sadece bir kişinin ölümünden cezalandırılması gerektiği belirtildi.Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin Fatma Zehra Kınık'ın cezasını bozması hakkında konuştu. Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi: Aslan, cezanın bozulması kararındaki detaya dikkat çekerek, kararın toplumdaki adalet arayışına nasıl yansıdığını şu sözlerle ifade etti:
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
türkiye, haberler, zehra kınık, radyo sputnik, radyo, radyo, kerem kınık, kızılay, i̇stanbul
türkiye, haberler, zehra kınık, radyo sputnik, radyo, radyo, kerem kınık, kızılay, i̇stanbul
Okan Aslan: Adalet dediğimiz sistem sosyal medya tepkilerine göre şekilleniyor
13:41 23.10.2025 (güncellendi: 13:52 23.10.2025)
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Demir’in 4 yıl 2 aylık hapis cezasını bozdu.
İstinaf, bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu halde sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Fatma Zehra Kınık hakkındaki kararı bozdu. Üç yaralının şikâyetini çektiği ve Kınık’ın sadece bir kişinin ölümünden cezalandırılması gerektiği belirtildi.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin Fatma Zehra Kınık'ın cezasını bozması hakkında konuştu.
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Zehra Kınık'ın karıştığı bir kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Ceza aldı, almadı, tutuklanacak, tutuklanmayacak diye bekledik. Toplumun sinir uçlarına dokunan konulardan bir tanesi oldu. Ülkemizde üzülerek söylüyoruz ki adalet dediğimiz sistemi sosyal medya tepkilerine göre şekilleniyor olması üzücü bir durum tabii. Adalet dediğiniz olayın bu şekilde ilerlememesi lazım.
Aslan, cezanın bozulması kararındaki detaya dikkat çekerek, kararın toplumdaki adalet arayışına nasıl yansıdığını şu sözlerle ifade etti:
İstinaf, bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu halde sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Fatma Zehra Kınık hakkındaki kararı bozdu. Üç yaralının şikayetini çektiği ve Kınık’ın sadece bir kişinin ölümünden cezalandırılması gerektiği bilgisi var.
Dikkatsizlik, kurallara uymamak, dalgınlık nedeniyle trafikte bir kaza meydana geliyor. Hayatını kaybeden insanlar ve ardından da hayatını kaybeden insanların yakınlarının adalet arayışı. Maalesef düzelmeden devam ediyor.