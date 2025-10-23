KKTC Eski Ankara Büyükelçisi Bulunç: ABD, İsrail, Yunanistan ve Fransa Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmak istiyor

“Rum tarafı Türklerin adada varlık göstereceği ve Türkiye’nin antlaşmalarla elde ettiği hak ve statülerin sürdürülebileceği hiçbir antlaşmayı ve hiçbir düzenlemeyi kabul etmedi. İstedikleri adanın tamamen bir Yunan toprağı olması ve Türkiye’nin güneyden çevrelenmesidir. Bunu sadece Megalo İdea şeklinde sınırlı tutamayız. Amerika, İngiltere, Fransa’nın da Ortadoğu’daki temel politikaları Türkiye’nin o bölgeden çıkartılmasıdır. Bugün verilen mücadele aslında şu; Türkiye 1959-60 antlaşmaları ile birlikte Kıbrıs’ta var olan bir statüsü ve hakkı vardır. Türkiye’nin bu statüsü devam ettiği sürece Kıbrıs’ta aleyhimize hiçbir gelişme olamaz. Ama eğer Zürih, Londra anlaşmaları ortadan kalkar ve Kıbrıs Türk halkı Rumlarla eşit siyasi bir halk olarak varlığını sürdürürse Kıbrıs Yunanistan olamaz. Türkiye’nin garanti, ittifak antlaşması yani adada süresiz asker bulundurma hakkı var. Türk askeri adaya Kıbrıs Barış Harekatıyla gitmiş gibi bir algı var. Halbuki Türk askeri 1878’de adadan ayrılırken 1960’ta tekrar ayağını Kıbrıs topraklarına basmıştır.”