Gökçeada sağanağa teslim oldu: 5 ayrı yerde heyelan meydana geldi, ovalar su altında kaldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, 5 farklı bölgede heyelan meydana geldi. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sağanak etkili oldu, birçok farklı bölge su altında kaldı.Gökçeada'da sağanak: Sular altında kaldıİlçede gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle Kaleköy Ovası'nda büyük su birikintileri oluştu.Ev ve iş yerlerini su bastıYağmur suları nedeniyle Uğurlu köyü yolu ve Tepeköy'den merkez yönüne doğru 5 farklı noktada heyelanlar oluştu, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.'Ada halkına geçmiş olsun'Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, kanal temizlikleri ve dere ıslahlarıyla bu olaydaki hasarı en aza indirgediklerini belirten Atalay, "Şu anda tüm ekiplerimizle sahada çalışmalara devam ediyoruz. Yağmur sularından zarar gören ev ve iş yerlerinin temizliğine destek veriyoruz. Hasar alan yolların kısa sürede kullanıma açılması için gerekli çalışmalar yapılmakta. Tüm ada halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

