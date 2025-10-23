Gazeteci Sinan Sungur: Hava kuvvetlerinin modernizasyonu acil bir ihtiyaç haline geldi
Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz ve Gazeteci Sinan Sungur, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Akademisyen Mehmet Yalçın, ABD Başkanı Trump’ın Macaristan detayını anlatırken Gazeteci Sinan Sungur ise Türkiye’nin hava kuvvetleri envanterine dahil edeceği uçaklar hakkında son bilgileri verdi.
Gazeteci Sinan Sungur şunları söyledi:
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez ziyareti yapacağı belliydi zaten. Ancak bu turda 40’tan falza EuroFighter alımı yapılacağı yazıldı. Bu ziyaret savunma sanayinin öncelendiği bir ziyaret oldu. Bunu Türkiye gidip alamıyor konsorsiyumun onaylaması gerekiyor. Orada da bir problem görülmüyor. Acil bir şekilde hava kuvvetlerinin yenilenmesi gerekiyor. Kapasitenin de artırılması gündemde. Stokta bekleyen, kullanılmayan belki de birkaç defa eğitim uçuşunda kullanılmış, herhangi bir operasyonel kullanım içinde takvimi olmayan EuroFiighter’ları alacak. Çürümüş, hangarda bırakılmış uçaklar değil. Pazardan elma alır gibi alınmıyor.
40 civarı alım gündemde, Katar ve Umman tarafından. F-35 durumunda da aciliyet vardı. İsrail ve Yunanistan gibi potansiyel gerilim yaşanabilecek ülkelerde müthiş bir hava savunma sistemi yatırımı var. Hava savaşları artık kara savaşlarının akıbetini belirliyor.Türkiye zaten İHA ve SiHA yatırımını yıllardır yapıyor. Ancak şuan hava kuvvetlerinin modernize edilmesi yakın zamanda çıkabilecek potansiyel bir gerilime her an hazır olma stratejisinden kaynaklı acil butonuna basılmış bir durumu işaret ediyor. Savaşın içine girecek değiliz ama hazırlıklı ve tedarikli olmak, caydırıcılığın en önemli göstergesidir.
Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz şöyle konuştu:
Trump’ın görüşmede Macaristan’ı tercih etmesi Brüksel’i aradan çıkarma anlamına geliyor. Ukrayna’nın tarafları bağlamında AB’yi rahatsız edecek bir tutum. Görüşme ertelendi. Avrupalı liderleri Ukrayna yönünde bir kez daha yüzüstü bıraktı diyebilirim. Macaristan’ın ayrışan pozisyonu, Rusya ile teması, AB liderlerine tepkisi olan bir lidere sahip. Trump AB aktörlerini aradan çıkararak Rusya ile masaya oturmaktan yana. Ukrayna’ya verilen savaş taahhütlerinin de geri planda kalacağını söyleyebiliriz. Kısa vadade ateşkes veya bir barış süreci görünmüyor. Trump’ın da Zelenski’yi yeterince desteklemediğini arkasında durmadığını söyleyebiliriz.