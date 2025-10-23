Gazeteci Sinan Sungur: Hava kuvvetlerinin modernizasyonu acil bir ihtiyaç haline geldi

40 civarı alım gündemde, Katar ve Umman tarafından. F-35 durumunda da aciliyet vardı. İsrail ve Yunanistan gibi potansiyel gerilim yaşanabilecek ülkelerde müthiş bir hava savunma sistemi yatırımı var. Hava savaşları artık kara savaşlarının akıbetini belirliyor.Türkiye zaten İHA ve SiHA yatırımını yıllardır yapıyor. Ancak şuan hava kuvvetlerinin modernize edilmesi yakın zamanda çıkabilecek potansiyel bir gerilime her an hazır olma stratejisinden kaynaklı acil butonuna basılmış bir durumu işaret ediyor. Savaşın içine girecek değiliz ama hazırlıklı ve tedarikli olmak, caydırıcılığın en önemli göstergesidir.