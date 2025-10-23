CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın tarihi belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/chpnin-39-olagan-kurultayinin-tarihi-belli-oldu-1100422814.html

CHP, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde 39. Olağan Kurultayını gerçekleştirecek. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

CHP'nin 39. Olağan Kurultay'ı için tarih belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde 39. Olağan Kurultayını gerçekleştirecek.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP 39. Olağan Kurultayı'nın, 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacağını duyurdu. CHP'nin 39. Olağan Kurultayı doğrultusunda 81 ilde mahalle, ilçe ve il kongrelerinin tamamladığını aktaran Yücel, "Parti Meclisi toplantımızda alınan karar doğrultusunda 39. Olağan Kurultayımızı 28, 29, 30 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimizi buradan ilan ediyoruz. İlgili Genel Başkan Yardımcımız tarafından gerekli başvurular şu anda seçim kuruluna yapılıyor." diye konuştu.

