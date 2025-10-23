‘ABD, Türk savunma sanayisini de elden geldiğince baltalamaya çalışıyor ama Türkiye o işi çözdü’

“Öncelikle ateşkes İsrail’e nefes aldırdı. Çünkü İsrail toplumunda büyük bir tepki vardı. 20 rehinenin de öleceğini düşünüyorlardı. O rehineleri geri aldılar. Netanyahu toplumda büyük bir süke yaptı. İsrail’deki yürüyüşlerin önünü geçti. İsrail’de savaşa karşı yürüyüş yapmak çok zor: Oradaki tüm nümayişler, ‘rehineleri kurtaralım’ adı altında yapılıyordu. O gerekçe gösterilebiliyordu. Fakat rehineler alındıktan sonra ‘savaşa karşıyız’ diye zor yürürler. İngiltere’den eski komünist arkadaşlarla konuştum. ‘Avrupa’da büyük yürüyüşler geliyor’ dediler. Örgütlenmeleri yapan arkadaşlar var, ‘Büyük yürüyüşler geliyordu ve bunun önü kesildi’ dediler. Burada aslında İsrail’e nefes alma fırsatı verdiler. Değilse Gazze bitmiş zaten; oturacak yer yok, su yok, hiçbir şey yok. Doğru dürüst bir alan kalmamış. Şimdi Gazzelilere söyleyecekler ama bunu Türkiye üzerinden söyleyecekler. Çünkü Türkiye’nin Hamas yönetiminde büyük bir etkisi var. İsrail’in Katar’ı bombalaması, Türkiye’ye de bir mesajdı. İsrail istese o Hamas heyetini öldürürdü ama öldürmedi. Bir mesajdı bu. Amerika’nın en yakın müttefiki Katar’ı bombalayıp, ‘Sen de Hamas’ı koruyorsun, sana da bomba düşer’ dediler.

Türkiye devreye girdi, Hamas da Türkiye’yi dinleyip masaya oturdu. Katar’ı değil. Tayyip Bey de şimdi Katar’a gitti. Acil para lazım. Siparişler verilmiş, Amerika’ya ödeme yapılması lazım. Az para değil bunlar. Ama Gazze’de plan 1948’den beri işliyor: İsrail, o tarihten beri ‘Bölgede Batı Şeria ve Gazze olmaz. İsrail bir bütün olacak, etrafında güvenlik alanlarında tehdit edecek bir ülke olmayacak’ diyorlar. Gazze’de tekrar yapılanma olsa ne olacak? Bizimkiler ‘1967 sınırlarına dönülsün’ diyorlar. Şaka yapıyorlar resmen. O yıldan bu yıla kaç sene geçmiş? Birçok toprak gitmiş. Nasıl dönülecek buna? Geçen bir yorumcu gördüm, ‘Lozan ve Sevr aynı şey’ diyor. Bu insanlar yorumcu oluyor. Önüne gelen uzman oluyor. Yakında bana ‘Bir ameliyat nasıl yapılabilir?’ diye sorabilirler. İşler oraya gidiyor. Amerika’nın içinde de şöyle bir tartışma var: New York’ta 8 tane komünist var, başka kalmadı. Pentagon ‘Nasıl olsa verdiğimiz silahların parasını Avrupa ödüyor. Biz para vermiyoruz’ diyorlar. Avrupa da dün tekrardan Rusya’nın Avrupa’da dondurulmuş 140 milyar avrosunu kullanacağını söyledi. Fransa’da biliyorsunuz eski maliyeciler çıkıp ‘Gaspa girer bu’ dediler. Emperyalizm zaten hırsızlıktır. Emperyalizmde hırsızlık yapmak ayıp değildir. Tabii onlar bürokrat gözüyle bakıyor. Paranın usule göre yatırıldığını söylüyorlar. Ama önemsenmiyor. Mesela Mondros Ateşkesi imzalanıyor, İngilizler ateşkes olduğu halde ilerleyip Musul’u alıyor. Emperyalizm için fark etmiyor. Bunlar diyorlar ki ‘Biz ne kadar kaparsak kendi toplumlarımıza o kadar aktarım yaparız. Ne kadar aktarırsak radikalleşmeyi o kadar engelleriz. Eğer fakir ülkelerden kaynak aktaramazsak devrim olur’ diyorlar. Çünkü bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde kargaşa olur, oralarda devrim olur.”