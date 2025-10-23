https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/17-yasindaki-hasret-akkuzu-su-kuyusunda-olu-bulunmustu-1-supheli-yakalandi-1100403624.html

17 yaşındaki Hasret Akkuzu su kuyusunda ölü bulunmuştu: 1 şüpheli yakalandı

Zonguldak Valiliği, Çaycuma ilçesinde su kuyusunda ölü bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu olayıyla ilgili 1 şüphelinin Aydın’da yakalandığını açıkladı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100403362_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_0b9e2f0749c4716a470e2fe22c687935.jpg

Zonguldak'ın Kızılbel köyünde ikamet eden 17 yaşındaki Hasret Akkuzu için ailesi 13 Ekim’de kayıp başvurusunda bulundu.19 Ekim Pazar günü Helvacılar köyü yakınlarında bir su kuyusunda bir kişiye ait cansız beden olduğu ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler, cenazeyi saat 15.00 sıralarında kuyudan çıkardı. Yapılan incelemede cenazenin Hasret Akkuzu’ya ait olduğu, ailesi ve yakınlarının teşhisiyle belirlendi ve Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Valiliğin açıklamasında göre, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, jandarma şüpheli D.B.'yi, 22 Ekim’de Aydın’da yakaladı. Hazırlanan fezlekede Hasret Akkuzu açık öğretim lisesinde öğrenim görmekteydi ve kaybolduğu tarihten kısa süre önce çalıştığı tekstil fabrikasından ayrılmıştı. Daha önce şüpheli D.B.’nin bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi.

