Burdur Gölü’nde 600 hektarlık alanda 'ekolojik restorasyon' projesi başlatıldı

Burdur Gölü’nün çevresindeki yaklaşık 600 hektarlık alanda, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Teknik Destek Programı kapsamında “Burdur Gölü Kuraklığa Dayanıklı Bitkilerde Ekolojik Restorasyon ve Toprak Rehabilitasyonu” projesi başlatıldı.
Burdur ve Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri, üniversiteler ve diğer paydaşların katılımıyla yürütülecek projeyle gölün ekolojik ve ekonomik açıdan yeniden kazanılması hedefleniyor.
Projenin temel amaçları arasında toz taşınımının önlenmesi, tuzlu toprakta yetişebilecek bitkilerin tespit edilmesi, kuraklığa dayanıklı türlerin belirlenmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak ürünlerin geliştirilmesi olduğu belirtildi.
Çalışmada uluslararası örnekler, özellikle Aral Gölü tecrübelerinden faydalanılacak. Şu anda analiz safhasında 49 farklı toprak ve su numunesi alınarak saha rehabilitasyonunda kullanılacak bitki desenleri belirlenecek.
Projeyle göl çevresinde uzun süredir gözlenen toz taşınımı ve partikül kaynaklı hava kirliliği azaltılırken, çorak ve kuruyan sahalar yeşil peyzaj karakterine kavuşacak. Ayrıca tuzluluğa ve kuraklığa dayanıklı bitki türleri seçilerek toprağın su tutma kapasitesi ve biyolojik çeşitliliği artırılacak, erozyon riski düşürülecek.
