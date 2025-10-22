Tecelli Sercan Sırma: 2050'lere Doğru Ege'den Doğu'ya bir çölleşme görünüyor

Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu bu kuraklık ya da su krizi. Türkiye batıdan doğuya doğru son 50 yılda çok belirgin bir yağış azlığı ve kuraklık yaşıyor. Özellikle son 10 yılda suyla daha çok buluşma, onu tanıma ve daha çok kullanmayla ortaya çıkan bir kriz gibi görünüyor. 2050'lere doğru, Ege'den Doğu'ya doğru bir çölleşme görünüyor. İpuçlarını İzmir'de, Bursa'da, Afyon'da, Burdur'da gördük. Çoraklaşıyor. Böyle devam ederse o yazlıklar hepsi boşalacak, çünkü su olmayacak.

Dünya artık kendi ürününü yetiştirmek için su kullanmak yerine, başka ülkelerden ithal ediyor. Biz buna sanal su diyoruz. Siz 180 litre su kullanarak bir domates yetiştirip sattığınızda, 180 litre suyu Türkiye'den ihraç etmiş oluyorsunuz. Toplam bir hesap yaptığımızda, Antalya sadece bir sezonda domatesten, patatesten ve diğer ürünlerden 100 milyon metreküp su ihraç ediyor. Türkiye olarak yılda kullandığımız 38 milyar metrekare suyun yüzde iki buçuğu sanal su olarak ihraç edilmiş oluyor. Yani yerine koyamayacağınız bu kıymetli elementi aslında tüketiyorsunuz.