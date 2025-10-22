https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/tecelli-sercan-sirma-2050lere-dogru-egeden-doguya-bir-collesme-gorunuyor-1100387474.html
Tecelli Sercan Sırma: 2050'lere Doğru Ege'den Doğu'ya bir çölleşme görünüyor
Tecelli Sercan Sırma: 2050'lere Doğru Ege'den Doğu'ya bir çölleşme görünüyor
Sputnik Türkiye
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) gönüllüsü ve araştırmacı yazar Tecelli Sercan Sırma, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T13:43+0300
2025-10-22T13:43+0300
2025-10-22T13:43+0300
Tecelli Sercan Sırma, Türkiye'de su kıtlığı ve su yönetimi hakkında bilgiler verdi.
Okan Aslan
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) gönüllüsü ve araştırmacı yazar Tecelli Sercan Sırma, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Tecelli Sercan Sırma, Türkiye’de su kıtlığı ve su yönetimi hakkında bilgiler verdi.
Sırma, konuya ilişkin şunları söyledi:
Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu bu kuraklık ya da su krizi. Türkiye batıdan doğuya doğru son 50 yılda çok belirgin bir yağış azlığı ve kuraklık yaşıyor. Özellikle son 10 yılda suyla daha çok buluşma, onu tanıma ve daha çok kullanmayla ortaya çıkan bir kriz gibi görünüyor. 2050'lere doğru, Ege'den Doğu'ya doğru bir çölleşme görünüyor. İpuçlarını İzmir'de, Bursa'da, Afyon'da, Burdur'da gördük. Çoraklaşıyor. Böyle devam ederse o yazlıklar hepsi boşalacak, çünkü su olmayacak.
Dünya artık kendi ürününü yetiştirmek için su kullanmak yerine, başka ülkelerden ithal ediyor. Biz buna sanal su diyoruz. Siz 180 litre su kullanarak bir domates yetiştirip sattığınızda, 180 litre suyu Türkiye'den ihraç etmiş oluyorsunuz. Toplam bir hesap yaptığımızda, Antalya sadece bir sezonda domatesten, patatesten ve diğer ürünlerden 100 milyon metreküp su ihraç ediyor. Türkiye olarak yılda kullandığımız 38 milyar metrekare suyun yüzde iki buçuğu sanal su olarak ihraç edilmiş oluyor. Yani yerine koyamayacağınız bu kıymetli elementi aslında tüketiyorsunuz.
Sırma, su tüketimindeki bilinçsizliğe ve sanal su ihracatına vurgu yaparak şunları vurguladı:
Hollanda'da 1 kilo domates için 18 litre su kullanılırken, biz 60 litre, hatta bazı durumlarda 160 litreye kadar su kullanıyoruz. Bir adet portakal için 50 litre, bir bardak portakal suyu için ise 170 litre su harcıyoruz. Bu durum, suyun sanal olarak ihraç edilmesi anlamına geliyor. Hesapladığımız zaman, Antalya bir sezonda 100 milyon metreküp su ihraç ediyor. Ayrıca, bir turist bir otelde günde bir ton su kullanıyor. Turizmden kazandığımız dövizi hesaplıyoruz ama bu dövize ileride bu suyu alamayacağız.