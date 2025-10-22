https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/osym-veri-sizintisi-iddialarina-yanit-verdi-1100398695.html

ÖSYM, veri sızıntısı iddialarına yanıt verdi

ÖSYM, veri sızıntısı iddialarına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan 'YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına ilişkin yazılı... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T19:17+0300

2025-10-22T19:17+0300

2025-10-22T19:17+0300

türki̇ye

ösym

ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

ortak sınav

sınav yerleri

sınav soruları

sınav sistemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090335605_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c6fee07d968f477f69b20cdb7d9db0a.jpg

Bazı medya organlarında 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği iddiaları üzerine ÖSYM yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, ÖSYM’nin bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı verilerinin güvenli şekilde saklandığı vurgulanarak, “Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir” denildi.ÖSYM, adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları gerektiğini hatırlatarak, “Adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğundadır. Şifrelerin paylaşılması, geçmişte de benzer sorunların yaşanmasına neden olmuştur” ifadelerini kullandı.Kurum, bilgi güvenliği konusunda gerekli tüm teknik önlemlerin alındığını belirterek, adayların kişisel bilgilerini koruma konusunda daha dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/osym-icin-tavsiye-karari-soru-hatali-cikti-ucreti-geri-odeyin-1099883126.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ösym, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, ortak sınav , sınav yerleri, sınav soruları, sınav sistemi