ÖSYM, veri sızıntısı iddialarına yanıt verdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan 'YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına ilişkin yazılı...
Bazı medya organlarında 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği iddiaları üzerine ÖSYM yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, ÖSYM’nin bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı verilerinin güvenli şekilde saklandığı vurgulanarak, “Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir” denildi.ÖSYM, adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları gerektiğini hatırlatarak, “Adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğundadır. Şifrelerin paylaşılması, geçmişte de benzer sorunların yaşanmasına neden olmuştur” ifadelerini kullandı.Kurum, bilgi güvenliği konusunda gerekli tüm teknik önlemlerin alındığını belirterek, adayların kişisel bilgilerini koruma konusunda daha dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan 'YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Başkanlık, bilgi sistemlerinde herhangi bir veri sızıntısının tespit edilmediğini duyurdu.
Bazı medya organlarında 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği iddiaları üzerine ÖSYM yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, ÖSYM’nin bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı verilerinin güvenli şekilde saklandığı vurgulanarak, “Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir” denildi.
ÖSYM, adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları gerektiğini hatırlatarak, “Adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğundadır. Şifrelerin paylaşılması, geçmişte de benzer sorunların yaşanmasına neden olmuştur” ifadelerini kullandı.
Kurum, bilgi güvenliği konusunda gerekli tüm teknik önlemlerin alındığını belirterek, adayların kişisel bilgilerini koruma konusunda daha dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.