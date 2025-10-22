Türkiye
Kamu Başdenetçisi Akarca: Türkiye ve Rusya insan hakları alanında her gün biraz daha ilerleme kaydetmekte
Kamu Başdenetçisi Akarca: Türkiye ve Rusya insan hakları alanında her gün biraz daha ilerleme kaydetmekte
Moskova’da düzenlenen Evrasya Ombudsmanları İttifakı’nın X. toplantısına katılan Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Sputnik'e verdiği demeçte Türkiye ile... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
24 Ekim'e kadar sürecek ve farklı ülkelerden konuşmacı ve konukları bir araya getirecek etkinliğin amacı, insan haklarının korunmasında uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve dijital çağın getirdiği yeni zorluklara ortak çözümler geliştirmek.
Moskova’da düzenlenen Evrasya Ombudsmanları İttifakı’nın X. toplantısına katılan Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Sputnik'e verdiği demeçte Türkiye ile Rusya arasında insan hakları alanı dahil olmak üzere yapılan işbirliğini anlattı.
24 Ekim'e kadar sürecek ve farklı ülkelerden konuşmacı ve konukları bir araya getirecek etkinliğin amacı, insan haklarının korunmasında uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve dijital çağın getirdiği yeni zorluklara ortak çözümler geliştirmek.
