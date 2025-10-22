https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/kamu-basdenetcisi-akarca-turkiye-ve-rusya-insan-haklari-alaninda-her-gun-biraz-daha-ilerleme-1100393383.html
Kamu Başdenetçisi Akarca: Türkiye ve Rusya insan hakları alanında her gün biraz daha ilerleme kaydetmekte
Kamu Başdenetçisi Akarca: Türkiye ve Rusya insan hakları alanında her gün biraz daha ilerleme kaydetmekte
Sputnik Türkiye
Moskova’da düzenlenen Evrasya Ombudsmanları İttifakı’nın X. toplantısına katılan Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Sputnik'e verdiği demeçte Türkiye ile... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T15:58+0300
2025-10-22T15:58+0300
2025-10-22T15:58+0300
dünya
türkiye
rusya
moskova
mehmet akarca
vi̇deo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100393473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_129ef3a5f1011a2cc58c25971b44bc38.jpg
24 Ekim'e kadar sürecek ve farklı ülkelerden konuşmacı ve konukları bir araya getirecek etkinliğin amacı, insan haklarının korunmasında uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve dijital çağın getirdiği yeni zorluklara ortak çözümler geliştirmek.
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100393473_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_51d913d7c0e977ba28a35260a59c287a.jpg
Kamu Başdenetçisi Akarca: Türkiye ve Rusya insan hakları alanında her gün biraz daha ilerleme kaydetmekte
Sputnik Türkiye
Kamu Başdenetçisi Akarca: Türkiye ve Rusya insan hakları alanında her gün biraz daha ilerleme kaydetmekte
2025-10-22T15:58+0300
true
PT1M18S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, rusya, moskova, mehmet akarca, vi̇deo, видео
türkiye, rusya, moskova, mehmet akarca, vi̇deo, видео
Kamu Başdenetçisi Akarca: Türkiye ve Rusya insan hakları alanında her gün biraz daha ilerleme kaydetmekte
Moskova’da düzenlenen Evrasya Ombudsmanları İttifakı’nın X. toplantısına katılan Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Sputnik'e verdiği demeçte Türkiye ile Rusya arasında insan hakları alanı dahil olmak üzere yapılan işbirliğini anlattı.
24 Ekim'e kadar sürecek ve farklı ülkelerden konuşmacı ve konukları bir araya getirecek etkinliğin amacı, insan haklarının korunmasında uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve dijital çağın getirdiği yeni zorluklara ortak çözümler geliştirmek.