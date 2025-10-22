https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/gunesin-pariltisinda-saklanan-yeni-bir-asteroit-kesfedildi-katil-asteroit-sinifinda-1100376032.html
Güneş’in parıltısında saklanan yeni bir asteroit keşfedildi: Katil asteroit sınıfında
Güneş’in parıltısında saklanan yeni bir asteroit keşfedildi: Katil asteroit sınıfında
Sputnik Türkiye
Güneş’in parlak ışığı nedeniyle uzun süre fark edilemeyen, Dünya’ya tehlikeli derecede yakın yeni bir asteroit keşfedildi. Carnegie Bilim Enstitüsü’nden... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T07:42+0300
2025-10-22T07:42+0300
2025-10-22T07:42+0300
yaşam
dünya
güneş
merkür
asteroit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093198312_0:197:1024:773_1920x0_80_0_0_b539e8aef589194a4ce9a41c9e298098.png
Carnegie Bilim Enstitüsü’nden gökbilimci Scott S. Sheppard, 2025 SC79 adını verdiği asteroittin yörüngesinin tamamen Dünya’nın içinde kalan Atira grubunda olduğunu belirtti. Yalnızca 128 günde Güneş’in çevresinde bir tur atan 2025 SC79, zaman zaman Merkür’ün yörüngesini de kesiyor. Bu, bilinen en kısa yörünge sürelerinden biri olarak dikkat çekiyor.“Katil asteroid” sınıfındaYaklaşık 700 metre çapındaki 2025 SC79, çarptığı takdirde kıta ölçeğinde yıkıma yol açabilecek kadar büyük olduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre böyle bir çarpışma, milyarlarca insanın ve hayvanın hayatına mâl olabilir.Gökbilimci Scott S. Sheppard, “En tehlikeli asteroitler genellikle tespit edilmesi en zor olanlardır,” diyor. Bu tür gökcisimleri yalnızca gün doğumu ya da gün batımı saatlerinde, yani “alacakaranlıkta” gözlemlenebiliyor.Güneş’in arkasında kaybolan 2025 SC79, birkaç ay sonra yeniden görülecek. Bilim insanları o dönemde yapacakları ölçümlerle hem bileşimini hem de Güneş’e bu kadar yakın nasıl varlığını sürdürebildiğini anlamaya çalışacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/cinin-ayin-karanlik-yuzeyinden-getirdigi-toz-bilim-dunyasini-sasirtti-1100347850.html
güneş
merkür
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093198312_0:101:1024:869_1920x0_80_0_0_bc00facfb7c53e39546ef09865bae70a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya, güneş, merkür, asteroit
dünya, güneş, merkür, asteroit
Güneş’in parıltısında saklanan yeni bir asteroit keşfedildi: Katil asteroit sınıfında
Güneş’in parlak ışığı nedeniyle uzun süre fark edilemeyen, Dünya’ya tehlikeli derecede yakın yeni bir asteroit keşfedildi. Carnegie Bilim Enstitüsü’nden gökbilimci Scott S. Sheppard, 27 Eylül’de Blanco Teleskobu ile tespit ettiği bu gök cisminin adının 2025 SC79 olduğunu açıkladı.
Carnegie Bilim Enstitüsü’nden gökbilimci Scott S. Sheppard, 2025 SC79 adını verdiği asteroittin yörüngesinin tamamen Dünya’nın içinde kalan Atira grubunda olduğunu belirtti.
Yalnızca 128 günde Güneş’in çevresinde bir tur atan 2025 SC79, zaman zaman Merkür’ün yörüngesini de kesiyor. Bu, bilinen en kısa yörünge sürelerinden biri olarak dikkat çekiyor.
“Katil asteroid” sınıfında
Yaklaşık 700 metre çapındaki 2025 SC79, çarptığı takdirde kıta ölçeğinde yıkıma yol açabilecek kadar büyük olduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre böyle bir çarpışma, milyarlarca insanın ve hayvanın hayatına mâl olabilir.
Gökbilimci Scott S. Sheppard, “En tehlikeli asteroitler genellikle tespit edilmesi en zor olanlardır,” diyor. Bu tür gökcisimleri yalnızca gün doğumu ya da gün batımı saatlerinde, yani “alacakaranlıkta” gözlemlenebiliyor.
Güneş’in arkasında kaybolan 2025 SC79, birkaç ay sonra yeniden görülecek. Bilim insanları o dönemde yapacakları ölçümlerle hem bileşimini hem de Güneş’e bu kadar yakın nasıl varlığını sürdürebildiğini anlamaya çalışacak.