https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/gunesin-pariltisinda-saklanan-yeni-bir-asteroit-kesfedildi-katil-asteroit-sinifinda-1100376032.html

Güneş’in parıltısında saklanan yeni bir asteroit keşfedildi: Katil asteroit sınıfında

Güneş’in parıltısında saklanan yeni bir asteroit keşfedildi: Katil asteroit sınıfında

Sputnik Türkiye

Güneş’in parlak ışığı nedeniyle uzun süre fark edilemeyen, Dünya’ya tehlikeli derecede yakın yeni bir asteroit keşfedildi. Carnegie Bilim Enstitüsü’nden... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T07:42+0300

2025-10-22T07:42+0300

2025-10-22T07:42+0300

yaşam

dünya

güneş

merkür

asteroit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093198312_0:197:1024:773_1920x0_80_0_0_b539e8aef589194a4ce9a41c9e298098.png

Carnegie Bilim Enstitüsü’nden gökbilimci Scott S. Sheppard, 2025 SC79 adını verdiği asteroittin yörüngesinin tamamen Dünya’nın içinde kalan Atira grubunda olduğunu belirtti. Yalnızca 128 günde Güneş’in çevresinde bir tur atan 2025 SC79, zaman zaman Merkür’ün yörüngesini de kesiyor. Bu, bilinen en kısa yörünge sürelerinden biri olarak dikkat çekiyor.“Katil asteroid” sınıfındaYaklaşık 700 metre çapındaki 2025 SC79, çarptığı takdirde kıta ölçeğinde yıkıma yol açabilecek kadar büyük olduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre böyle bir çarpışma, milyarlarca insanın ve hayvanın hayatına mâl olabilir.Gökbilimci Scott S. Sheppard, “En tehlikeli asteroitler genellikle tespit edilmesi en zor olanlardır,” diyor. Bu tür gökcisimleri yalnızca gün doğumu ya da gün batımı saatlerinde, yani “alacakaranlıkta” gözlemlenebiliyor.Güneş’in arkasında kaybolan 2025 SC79, birkaç ay sonra yeniden görülecek. Bilim insanları o dönemde yapacakları ölçümlerle hem bileşimini hem de Güneş’e bu kadar yakın nasıl varlığını sürdürebildiğini anlamaya çalışacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/cinin-ayin-karanlik-yuzeyinden-getirdigi-toz-bilim-dunyasini-sasirtti-1100347850.html

güneş

merkür

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, güneş, merkür, asteroit