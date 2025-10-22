https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/balikesir-sindirgida-35-buyuklugunde-deprem-1100400473.html
Balıkesir Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.42’de kaydedilen depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.İlk belirlemelere göre, deprem çevre ilçelerde de hissedildi ancak herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
