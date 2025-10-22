https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/balikesir-sindirgida-35-buyuklugunde-deprem-1100400473.html

Balıkesir Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T21:30+0300

2025-10-22T21:30+0300

2025-10-22T21:30+0300

son depremler

deprem

deprem son dakika

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png

Balıkesir Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.42’de kaydedilen depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.İlk belirlemelere göre, deprem çevre ilçelerde de hissedildi ancak herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/akdenizde-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1100375164.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)