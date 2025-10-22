Avukat Ersan Barkın: Minguzzi davasında hiçbir siyasi, sınıfsal ve etnik yön yok
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu, Avukat Ersan Barkın oldu.
Ahmet Minguzzi cinayet davasında Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, iki kişiye verilen cezayı ve katil zanlısı iştirakinde bulunan iki sanığın da tahliye edilmesini yorumladı.
“Bu davanın hiçbir siyasi, sınıfsal ve etnik yanı yok” diyen Barkın, şunları söyledi:
Böyle yaklaşması uygun değil. Hukuken de uygun değil dosya içeriğine de uygun değil. Biz hukuki persfektifin içerisinde kalmaya çalıştığımız için bu yorumları yapmamaya gayret ettik ama bu yorumlar doğru yorumlar benim de iştirak ettiğim yorumlar. Dosyanın vekili olmasaydım net biçimde paylaşacağım da yorumlar. Toplumsal baskıya boyun eğmem değerlendirmesi var. Bu bir siyasi davaymış gibi yolların kapatıldığı, koridorların kapatıldığı, adliye otoparkının kapatıldığı bir başlangıçla duruşmaya girdik. Bu da aslında 27 Mayıs atfının parçası gibiydi. Ben olanları gördüğüm anda arkadaşlarıma ‘olumsuz bir karar çıkacağını’ söyledim. Hükmün korunması için bu güvenlik önlemlerinin alındığını gördüm. Oturumdan önce iyice arttı. Bu davanın hiçbir siyasi yanı yok. Sınıfsal yanı da yok. Bunları da anlatmaya gayret ettik. Ekonomik sınıf olarak bir değerlendirme yapmanız gerekse çok da zorlanırsınız. Siz Minguzzi ailesinin sadece soyadı, ailenin İtalyan bir şef olmasıyla garip bir ekonomik refah tasaffur ediyorlarsa, ancak kültürel bir sınıfın parçası olabilirler ama ekonomik olarak net ifade edeyim mağdurlarla maktulün ailesinin arasında ekonomik bir sınıf farkı yoktur. Çok mazbut bir Türk ailesi. Ekonomik olarak da benzer biçimde yaşamaya gayret eden bir aile. Bunun dışında etnik bir vurgu yapmak istiyorsanız da bizim edebimiz insanların nüfusa kayıtlı olduğu yerlerden, onların etnik grubuna dair bir çıkarım yaratmaya ve işledikleri suçları da onlarla değerlendirmeye uygun değil. Ancak nedense katilleri açıktan savunamayanlar, sanki bizlerin böyle bir amacı olduğunu böyle bir izlenim vermeye çabalayarak garip bir sahiplenme arayışına girdiler. Bana sorarsanız bu kabul edilebilir değil.
“Bu karar dosyanın maddi gerçeklerine uygun değil” ifadesini kullanan Barkın, şöyle devam etti:
Dünkü davanın bir siyasi yanı olmadığı gibi bu siyasi yanı oluşturmak için ne bir ekonomik sınıfsal ne de etnik bir dayanak bulabilirsiniz. Hiçbir yerinde yoktu. Bence sonucu da öyle okumak eğer istiyorlarsa onu da reddediyoruz. İlk ana davanın ilk iki sanığına indirimsiz karar vermiş olmasıyla böyle yaptı izlenimi veriyor ancak aynı zamanda diğer iki sanığın olayla ilişkisiz olsa, herhangi bir yerinde olmasa, rastgele gitmiş, rastgele eşlik etmiş olsa, hukuken buradan çıkarılacak bir yükümlülük yok diyebilir. Ancak bizim ‘iştirak’ diye tanımladığımız hukuki müessesenin her unsuru bu davada var. Kişilerin yan yana gelme amacı, o suçun oluşumu sırasında var olan vaziferi açısından önemli. Maktülün karşısındaki yapının elinden hiçbir şekilde kurtulamayacağına dair bir kaygı duyması, kuşatılmış hissine tabi olması bile yeterli. Basit bir biçimde kroki paylaştım. Dördünün Ahmet ile kaç kez karşılaştığını ve konumlarını ifade etmeye çalıştım. Net bir şekilde Ahmet’i takip ediyor, kuşatıyor. 3 kez yaralama eylemi sonunda öldürme eylemi var. Üç eylemde de bu dört kişi beraber hareket ediyor ve eylem tamamlandığı zaman da birbirlerine verdikleri vazifeyi o kadar doğru yerine getiriyorlar ki her biri farklı kaçış noktalarından hareket edip Pazar yerinin bitişinde buluşuyorlar sonra metrobüs durağında da olayı birbirlerine anlatıp fotoğraflar çekiniyorlar. Dört sanık suç nitelemesi bakımından birbirinden ayrılabilir belki savcı mütaalası da bu yöndeydi ancak karar buna aykırı çıktı. Bunun dışında suç işleyenler ve işlemeyenler olarak ayrılması bu dosyanın içeriğine uygun değildi. Dolayısıyla karar bir yanıyla indirimsiz verilmiş olması sebebiyle o sanıklar açısından kabul edilebilir ve memnuniyet verici. Diğer sanıklar açısındansa bu dosyanın maddi gerçeklerine uygun değil bu karar.
“Dosyayı istinafa götürdüklerini” söyleyen Barkın, sözlerini şöyle noktaladı:
Bizim bu dosyada görev alma sebebimiz bu. Tüm yurttaşların aileyi yalnız bırakmamaları da bu. Burada çıkacak karar, eylemin iştirakçisi olan her kişiye verilecek ceza aslında bizim evlatlarımızın sokağa rahatça çıkmasını özgürce dolaşabilesini, Salı pazarında aynı cesaretle bir evladın sabah 6’da gidip alışveriş yapabileceğini düşünebilir misiniz? Verilmiş olan bir ceza 20 küsur yıl topluma verdiğin kaygı için ceza diye denilir. Bu geleceği elimizden alınıyor. Dünkü itirazın sonuç vereceğine dair olumlu bir değerlendirmem yok. Geçtiğimiz hafta başka suç duyurusunda daha bulunduk onun dışında örgütlü suçlarda soruşturma var. İstinaf başvurusunda bulunuyoruz.