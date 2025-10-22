Avukat Ersan Barkın: Minguzzi davasında hiçbir siyasi, sınıfsal ve etnik yön yok

Dünkü davanın bir siyasi yanı olmadığı gibi bu siyasi yanı oluşturmak için ne bir ekonomik sınıfsal ne de etnik bir dayanak bulabilirsiniz. Hiçbir yerinde yoktu. Bence sonucu da öyle okumak eğer istiyorlarsa onu da reddediyoruz. İlk ana davanın ilk iki sanığına indirimsiz karar vermiş olmasıyla böyle yaptı izlenimi veriyor ancak aynı zamanda diğer iki sanığın olayla ilişkisiz olsa, herhangi bir yerinde olmasa, rastgele gitmiş, rastgele eşlik etmiş olsa, hukuken buradan çıkarılacak bir yükümlülük yok diyebilir. Ancak bizim ‘iştirak’ diye tanımladığımız hukuki müessesenin her unsuru bu davada var. Kişilerin yan yana gelme amacı, o suçun oluşumu sırasında var olan vaziferi açısından önemli. Maktülün karşısındaki yapının elinden hiçbir şekilde kurtulamayacağına dair bir kaygı duyması, kuşatılmış hissine tabi olması bile yeterli. Basit bir biçimde kroki paylaştım. Dördünün Ahmet ile kaç kez karşılaştığını ve konumlarını ifade etmeye çalıştım. Net bir şekilde Ahmet’i takip ediyor, kuşatıyor. 3 kez yaralama eylemi sonunda öldürme eylemi var. Üç eylemde de bu dört kişi beraber hareket ediyor ve eylem tamamlandığı zaman da birbirlerine verdikleri vazifeyi o kadar doğru yerine getiriyorlar ki her biri farklı kaçış noktalarından hareket edip Pazar yerinin bitişinde buluşuyorlar sonra metrobüs durağında da olayı birbirlerine anlatıp fotoğraflar çekiniyorlar. Dört sanık suç nitelemesi bakımından birbirinden ayrılabilir belki savcı mütaalası da bu yöndeydi ancak karar buna aykırı çıktı. Bunun dışında suç işleyenler ve işlemeyenler olarak ayrılması bu dosyanın içeriğine uygun değildi. Dolayısıyla karar bir yanıyla indirimsiz verilmiş olması sebebiyle o sanıklar açısından kabul edilebilir ve memnuniyet verici. Diğer sanıklar açısındansa bu dosyanın maddi gerçeklerine uygun değil bu karar.