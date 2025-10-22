Ali Çağatay: Altın, savaşın ya da gerilimin yükseldiği zamanlarda yükselir

Türk medyasındaki analistlerin altın düşüşünü Merkez bankalarının altın satmaya başlamasıyla izah etmelerine lütfen aldanmayınız, inanmayınız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası altın satmıyor. Dünyada da 1-2 merkez bankası dışında hiçbir majör merkez bankası altın satmıyor, herkes alıyor. Herkesin aldığı bir yerde altın fiyatlarının normalde yükselmesi lazım, ama düşüyor. Sebepleri var: Bir defa güçlü bir Amerikan doları var. Dolar, altından daha güvenli bir liman olduğu için altından çıkıp dolara gidenler var. İkinci faktör, risk iştahının artması ve jeopolitik bir rahatlama. Savaşsız bir dünya olduğu için altın fiyatları düşüyor. Altın, savaşın ya da gerilimin yükseldiği zamanlarda yükselir. Kar satışı da var; 4 bin 300 dolara çıkan altının roketle aya kadar çıkacak hali yoktu, karı cebine koymak için altın satmaya başlandı. Enflasyon da dünya genelinde soğuyor, Amerika'da 2025 yılı itibarıyla 2.4'e kadar düştü.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankalarının yüzde 95'i altın rezervlerini artırmayı planlıyor. 2025 yılında net alım 900 tona ulaşacak. Merkez Bankası da altın satmadı, tam tersine alım yapıyor. 2025'in ilk yarısında rezervlerimiz 623 tondan 634 tona yükseldi, bu yıl içinde 11 ton net alımı var. Piyasadaki "kendi muhasebesini tutamayacak" aklı evvel yatırımcılara sakın aldanmayın. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte, altın 4 bin dolara indiği andan itibaren alım noktası olarak görülebiliyor.