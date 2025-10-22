Türkiye
ABD bu kez Pasifik'te 'uyuşturucu taşıdığı' iddia edilen bir gemiyi vurdu
ABD bu kez Pasifik’te ‘uyuşturucu taşıdığı’ iddia edilen bir gemiyi vurdu
ABD ordusu Pasifik Okyanusu'nda 'uyuşturucu taşıdığı' şüphesiyle bir gemiye hava saldırısı düzenledi. Bu, ABD'nin bölgedeki sekizinci saldırısı oldu.
ABD, Güney Amerika’nın Pasifik yakasında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir başka gemiye saldırı düzenledi.Önceki yedi saldırı ise Karayipler’deki gemileri hedef almıştı.8 saldırıda en az 34 ölüABD’nin uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarında şu ana kadar en az 34 kişi öldü.Trump yönetimi, ABD Kongresi’ne yaptığı bilgilendirmede ABD’nin ‘uyuşturucu kartellerine karşı uluslararası olmayan silahlı bir çatışma’ yürüttüğünü belirtti.Yönetim, bu kartellerin ABD’ye 'her yıl on binlerce kişinin ölümüne yol açan uyuşturucu soktuğunu' ve bunun bir ‘silahlı saldırı’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.ABD-Venezüella gerilimiABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce CIA’e Venezüella’da operasyon yürütme yetkisi vermiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya baskı uygulamak amacıyla askeri seçenekleri masaya yatırdığını belirtmişti.
ABD bu kez Pasifik’te ‘uyuşturucu taşıdığı’ iddia edilen bir gemiyi vurdu

ABD ordusu Pasifik Okyanusu’nda ‘uyuşturucu taşıdığı’ şüphesiyle bir gemiye hava saldırısı düzenledi. ABD, daha önce Karayipler'de 7 gemiye saldırı düzenlemişti.
ABD, Güney Amerika’nın Pasifik yakasında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir başka gemiye saldırı düzenledi.
Bu saldırı, 2 Eylül’den bu yana ABD tarafından düzenlenen sekizinci gemi saldırısı oldu. New York merkezli CBS News kaynaklarına göre gemide bulunan iki ya da üç kişi hayatını kaybetti.
Önceki yedi saldırı ise Karayipler’deki gemileri hedef almıştı.

8 saldırıda en az 34 ölü

ABD’nin uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarında şu ana kadar en az 34 kişi öldü.
Trump yönetimi, ABD Kongresi’ne yaptığı bilgilendirmede ABD’nin ‘uyuşturucu kartellerine karşı uluslararası olmayan silahlı bir çatışma’ yürüttüğünü belirtti.
Yönetim, bu kartellerin ABD’ye 'her yıl on binlerce kişinin ölümüne yol açan uyuşturucu soktuğunu' ve bunun bir ‘silahlı saldırı’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

ABD-Venezüella gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce CIA’e Venezüella’da operasyon yürütme yetkisi vermiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya baskı uygulamak amacıyla askeri seçenekleri masaya yatırdığını belirtmişti.
