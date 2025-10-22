https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/abd-bu-kez-pasifikte-uyusturucu-tasidigi-iddia-edilen-bir-gemiyi-vurdu-1100398956.html

ABD bu kez Pasifik’te ‘uyuşturucu taşıdığı’ iddia edilen bir gemiyi vurdu

ABD ordusu Pasifik Okyanusu’nda ‘uyuşturucu taşıdığı’ şüphesiyle bir gemiye hava saldırısı düzenledi. Bu, ABD’nin bölgedeki sekizinci saldırısı oldu. Detaylar haberde..

ABD, Güney Amerika’nın Pasifik yakasında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir başka gemiye saldırı düzenledi.Önceki yedi saldırı ise Karayipler’deki gemileri hedef almıştı.8 saldırıda en az 34 ölüABD’nin uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarında şu ana kadar en az 34 kişi öldü.Trump yönetimi, ABD Kongresi’ne yaptığı bilgilendirmede ABD’nin ‘uyuşturucu kartellerine karşı uluslararası olmayan silahlı bir çatışma’ yürüttüğünü belirtti.Yönetim, bu kartellerin ABD’ye 'her yıl on binlerce kişinin ölümüne yol açan uyuşturucu soktuğunu' ve bunun bir ‘silahlı saldırı’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.ABD-Venezüella gerilimiABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce CIA’e Venezüella’da operasyon yürütme yetkisi vermiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya baskı uygulamak amacıyla askeri seçenekleri masaya yatırdığını belirtmişti.

