AB, Çin'in nadir toprak elementi ihracat kısıtlamalarına yanıt arıyor: Kritik ham madde krizi kapıda mı?
AB, Çin’in nadir toprak elementi ihracat kısıtlamalarına yanıt arıyor: Kritik ham madde krizi kapıda mı?
Çin'in nadir element ihracatına getirdiği kısıtlamalar Avrupa'da kriz yarattı. Brüksel, tedarik bağımlılığını azaltmak için çözüm arayışında. Almanya, Fransa... 22.10.2025
2025-10-22T16:11+0300
2025-10-22T16:11+0300
2025-10-22T16:11+0300
Avrupa Birliği ülkeleri, Çin’in nadir element ihracatına getirdiği kapsamlı kısıtlamalara nasıl yanıt vereceğini tartışıyor. Yeni düzenlemeler, savunma ve yüksek teknoloji alanlarını kapsayarak neredeyse tüm 17 nadir element için ihracat onayı şartı getiriyor. Pekin yönetimi, bu kararın 'küresel istikrarsızlık ve artan askeri çatışmalar' nedeniyle alındığını açıkladı.Yeni kurallar, işleme teknolojileri ve izinsiz yabancı iş birliklerini kapsayan mevcut düzenlemeleri resmileştiriyor. Bu çerçevede Çinli şirketlerin, hükümet onayı olmadan yabancı ortaklarla nadir toprak alanında çalışması yasaklandı.Zirvede gündem: Tedarik güvenliği AB liderlerinin perşembe günü toplanacağı zirvede, konunun doğrudan gündemde yer almamasına rağmen tartışılması bekleniyor. Bir AB yetkilisi, “Bu konu liderlerin dikkatinde. Stratejik öneme sahip” dedi. Fransa ve Polonya, Çin’in kısıtlamalarına karşı ortak bir tutum belirlenmesini isterken, Almanya’nın iki taraflı tutumu dikkat çekiyor. Alman firmalarının Çin’le yakın ekonomik ilişkileri, Berlin’in kararlarını temkinli hale getiriyor.Sanayi baskısı artıyor Avrupa sanayisi, Çin’in yeni ihracat kısıtlamalarından ciddi biçimde etkileniyor. Nadir elementler, elektrikli araçlardan çip üretimine kadar birçok sektörde kullanılıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Yeni ve tehlikeli bağımlılıklara düşme lüksümüz yok” diyerek tedarik zincirinde çeşitliliğin önemine vurgu yaptı.
Çin'in nadir element ihracatına getirdiği kısıtlamalar Avrupa'da kriz yarattı. Brüksel, tedarik bağımlılığını azaltmak için çözüm arayışında. Almanya, Fransa ve Polonya liderler zirvesinde konuyu gündeme taşımaya hazırlanıyor.
Avrupa Birliği ülkeleri, Çin’in nadir element ihracatına getirdiği kapsamlı kısıtlamalara nasıl yanıt vereceğini tartışıyor. Yeni düzenlemeler, savunma ve yüksek teknoloji alanlarını kapsayarak neredeyse tüm 17 nadir element için ihracat onayı şartı getiriyor. Pekin yönetimi, bu kararın 'küresel istikrarsızlık ve artan askeri çatışmalar' nedeniyle alındığını açıkladı.
Yeni kurallar, işleme teknolojileri ve izinsiz yabancı iş birliklerini kapsayan mevcut düzenlemeleri resmileştiriyor. Bu çerçevede Çinli şirketlerin, hükümet onayı olmadan yabancı ortaklarla nadir toprak alanında çalışması yasaklandı.
Zirvede gündem: Tedarik güvenliği
AB liderlerinin perşembe günü toplanacağı zirvede, konunun doğrudan gündemde yer almamasına rağmen tartışılması bekleniyor. Bir AB yetkilisi, “Bu konu liderlerin dikkatinde. Stratejik öneme sahip” dedi. Fransa ve Polonya, Çin’in kısıtlamalarına karşı ortak bir tutum belirlenmesini isterken, Almanya’nın iki taraflı tutumu dikkat çekiyor. Alman firmalarının Çin’le yakın ekonomik ilişkileri, Berlin’in kararlarını temkinli hale getiriyor.
Avrupa sanayisi, Çin’in yeni ihracat kısıtlamalarından ciddi biçimde etkileniyor. Nadir elementler, elektrikli araçlardan çip üretimine kadar birçok sektörde kullanılıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Yeni ve tehlikeli bağımlılıklara düşme lüksümüz yok” diyerek tedarik zincirinde çeşitliliğin önemine vurgu yaptı.