5G’nin esas işe yarayacağı nesnelerin internetinin Türkiye’deki yeri ve önemi

“Beşinci jenerasyon iletişim aslında uluslararası telekomünikasyon birliği tarafından regüle edilen bir standart. Bu standarda girmek için üç ayak üzerinde durması lazım. Birincisi hız, ikincisi gecikme hassasiyeti, üçüncüsü ise 1 kilometre kare alanda 1 milyon cihazın aynı anda çalışabilirliği sağlanması gerekliliği. Bunlar tabii ki zorlayıcı limitler. Hepsinin dokunduğu farklı alanlar var. Bu bir ağ yönetimi meselesi. Bu bir alt yapı ve bu alt yapının üstüne kurulacak uygulamalar var. Bunlar tamamıyla o anki kullanıma göre değişecek şeyler. hayatımızda değişiklikler olacağı kesin. Ama bizim esas ilgilendiğimiz ana alan bu üç ayağın ikisi. Bir kilometrekarede bir milyon cihazı nasıl haberleştirebilirim ve gecikmeleri nasıl minimize edebilirim? Dünyada şu an 4 ya da 5 farklı 5G standardı var. Bunlardan biri bizim şu an ihalesi yapılan standart diğeri de hücresel olmayan 5G standardı. Bir kart veya baz istasyonu gerekmiyor. Örneğin sayaçları düşünün. Türkiye’de yaklaşık 100 milyonun üzerinde sayaç var. bunlar çok önemli ekipmanlar ve bu ekipmanlarla biz ayda bir haberleşiyoruz. Ama bu cihazların internete bağlanması lazım çünkü artık biz dağıtım şebekelerini yönetemez hale geldik. Bizim amacımız önümüzdeki üç senede en az 1 milyon cihazı internete bağlamak. Nesnelerin interneti çok yakında insanların internetine geçecek. Türkiye’de maalesef yeterli iletişim alt yapısı olmadığı için sayıyı yükseltemedik. Cihazdan cihaza haberleşmeler olacak. Önümüzdeki 10 senede hem şehirlerde hem sanayide dönüşüm olacak. Hayatımızı ele geçirecek bir yapay zekadan değil, bizi daha konforlu yaşatacak bir yapay zekadan bahsediyoruz”