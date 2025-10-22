8 yıl sonra tekrar ortaya çıktı: Adıyaman’daki kaya resimleri su altında incelendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen kaya resimleri, Paleolitik döneme ait izler taşıyor.
8 yıl önce kuraklık nedeniyle baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan bu tarihi alan, bu yıl tekrar incelendi.
Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, kaya resimlerini su altı kamerasıyla görüntüleyerek ilk detaylı incelemeyi gerçekleştirdi. Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgede su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle resimlerin düzenli olarak takip edildiğini belirtti.
Alkan, su altında yapılan incelemelerde resimlerin üzerinde midye kabuklarının bulunduğunu ve bu durumun görüntü almayı zorlaştırdığını aktardı. Alkan, “Ancak yapılacak detaylı çalışmalarla midyeler temizlenip, net görüntüler alınacak ve buranın bir kopyası müzede sergilenecek” dedi.
Su altında yapılan bu çalışma, bölgedeki Paleolitik dönem mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Müze ekipleri, görüntülerin yanı sıra resimlerin durumunu belgeleyerek, ileride yapılacak restorasyon çalışmalarına zemin hazırladı.
