Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
8 yıl sonra tekrar ortaya çıktı: Adıyaman'daki kaya resimleri su altında incelendi
8 yıl sonra tekrar ortaya çıktı: Adıyaman’daki kaya resimleri su altında incelendi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı kıyısında tesadüfen keşfedilen ve Paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri, su altı kamerasıyla... 22.10.2025
8 yıl sonra tekrar ortaya çıktı: Adıyaman’daki kaya resimleri su altında incelendi

14:07 22.10.2025
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı kıyısında tesadüfen keşfedilen ve Paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri, su altı kamerasıyla ilk kez görüntülendi.
© AA / Orhan Pehlül

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen kaya resimleri, Paleolitik döneme ait izler taşıyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen kaya resimleri, Paleolitik döneme ait izler taşıyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Orhan Pehlül

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen kaya resimleri, Paleolitik döneme ait izler taşıyor.

© AA / Orhan Pehlül

8 yıl önce kuraklık nedeniyle baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan bu tarihi alan, bu yıl tekrar incelendi.

8 yıl önce kuraklık nedeniyle baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan bu tarihi alan, bu yıl tekrar incelendi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Orhan Pehlül

8 yıl önce kuraklık nedeniyle baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan bu tarihi alan, bu yıl tekrar incelendi.

© AA / Orhan Pehlül

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, kaya resimlerini su altı kamerasıyla görüntüleyerek ilk detaylı incelemeyi gerçekleştirdi. Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgede su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle resimlerin düzenli olarak takip edildiğini belirtti.

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, kaya resimlerini su altı kamerasıyla görüntüleyerek ilk detaylı incelemeyi gerçekleştirdi. Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgede su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle resimlerin düzenli olarak takip edildiğini belirtti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Orhan Pehlül

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, kaya resimlerini su altı kamerasıyla görüntüleyerek ilk detaylı incelemeyi gerçekleştirdi. Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgede su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle resimlerin düzenli olarak takip edildiğini belirtti.

© AA / Orhan Pehlül

Alkan, su altında yapılan incelemelerde resimlerin üzerinde midye kabuklarının bulunduğunu ve bu durumun görüntü almayı zorlaştırdığını aktardı. Alkan, “Ancak yapılacak detaylı çalışmalarla midyeler temizlenip, net görüntüler alınacak ve buranın bir kopyası müzede sergilenecek” dedi.

Alkan, su altında yapılan incelemelerde resimlerin üzerinde midye kabuklarının bulunduğunu ve bu durumun görüntü almayı zorlaştırdığını aktardı. Alkan, “Ancak yapılacak detaylı çalışmalarla midyeler temizlenip, net görüntüler alınacak ve buranın bir kopyası müzede sergilenecek” dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Orhan Pehlül

Alkan, su altında yapılan incelemelerde resimlerin üzerinde midye kabuklarının bulunduğunu ve bu durumun görüntü almayı zorlaştırdığını aktardı. Alkan, “Ancak yapılacak detaylı çalışmalarla midyeler temizlenip, net görüntüler alınacak ve buranın bir kopyası müzede sergilenecek” dedi.

© AA / Orhan Pehlül

Su altında yapılan bu çalışma, bölgedeki Paleolitik dönem mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Müze ekipleri, görüntülerin yanı sıra resimlerin durumunu belgeleyerek, ileride yapılacak restorasyon çalışmalarına zemin hazırladı.

Su altında yapılan bu çalışma, bölgedeki Paleolitik dönem mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Müze ekipleri, görüntülerin yanı sıra resimlerin durumunu belgeleyerek, ileride yapılacak restorasyon çalışmalarına zemin hazırladı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Orhan Pehlül

Su altında yapılan bu çalışma, bölgedeki Paleolitik dönem mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Müze ekipleri, görüntülerin yanı sıra resimlerin durumunu belgeleyerek, ileride yapılacak restorasyon çalışmalarına zemin hazırladı.

