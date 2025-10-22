Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/1100378454.html
Moskova'da Ritmik Jimnastik Turnuvası düzenlendi
Moskova'da Ritmik Jimnastik Turnuvası düzenlendi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı'nda, Alfa-Bank En Güçlü Sporcular 2025 Kupası uluslararası ritmik jimnastik... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T09:26+0300
2025-10-22T09:26+0300
multi̇medya
fotoğraf
jimnastik
ritmik jimnastik
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100377622_0:82:3324:1952_1920x0_80_0_0_5d1c273cc760f5fbd2be40b963df56c9.jpg
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100377622_306:0:3018:2034_1920x0_80_0_0_19c7b181b71dc1bab279a4ac73dc8a5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, jimnastik, ritmik jimnastik, moskova
фото, fotoğraf, jimnastik, ritmik jimnastik, moskova

Moskova'da Ritmik Jimnastik Turnuvası düzenlendi

09:26 22.10.2025
Abone ol
Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı'nda, Alfa-Bank En Güçlü Sporcular 2025 Kupası uluslararası ritmik jimnastik yarışmasının finali gerçekleştirildi.
© AA / Sefa Karacan

Rus jimnastikçi Mariia Borisova finalde performans sergiledi.

Rus jimnastikçi Mariia Borisova finalde performans sergiledi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Sefa Karacan

Rus jimnastikçi Mariia Borisova finalde performans sergiledi.

© AA / Sefa Karacan

Rus jimnastikçi Mariia Borisova.

Rus jimnastikçi Mariia Borisova. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Sefa Karacan

Rus jimnastikçi Mariia Borisova.

© AA / Sefa Karacan

Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı'nda sporcular performanslarını sergiledi.

Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı&#x27;nda sporcular performanslarını sergiledi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Sefa Karacan

Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı'nda sporcular performanslarını sergiledi.

© AA / Sefa Karacan

Daria Grokhatova

Daria Grokhatova - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Sefa Karacan

Daria Grokhatova

© AA / Sefa Karacan

Finalde jimnastikçi Daria Grokhatova performans sergiledi.

Finalde jimnastikçi Daria Grokhatova performans sergiledi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Sefa Karacan

Finalde jimnastikçi Daria Grokhatova performans sergiledi.

© AA / Sefa Karacan

Rusjimnastikçi Mariia Borisova.

Rusjimnastikçi Mariia Borisova. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Sefa Karacan

Rusjimnastikçi Mariia Borisova.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала