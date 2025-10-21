https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/sezonun-ilk-kestaneleri-satildi-ilk-mahsul-550-tl-1100367413.html

Sezonun ilk kestaneleri satıldı: İlk mahsul 550 TL

Sezonun ilk kestaneleri satıldı: İlk mahsul 550 TL

Sputnik Türkiye

Aydın’da 2025 sezonunun ilk kestaneleri, Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlenen törende sembolik olarak kilogramı 550 liradan satın alındı. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T17:35+0300

2025-10-21T17:35+0300

2025-10-21T17:35+0300

türki̇ye

kestane

aydın

aydın büyükşehir belediyesi

tarım

tarım ve orman bakanlığı

tarım arazisi

tarım ürünü

tarım ürünleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100366926_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_1dde6f0ef8e49cdeaf0e7373006b7936.jpg

Türkiye’nin en fazla kestane üreten ili olan Aydın'da ilk mahsul satışa çıktı.Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlenen törende sezonun ilk kestaneleri sembolik olarak kilogramı 550 liradan alındı. Törene 12 üretici, toplam 131 kilogram kestaneyle katıldı.Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, “Türkiye genelinde 3 milyon 17 bin 855 kestane ağacı bulunuyor. Bunun 871 bin 211’i Aydın’da yer alıyor. 2024-2025 sezonunda ülkemiz 6 bin 995 ton kestane ihracatıyla 17 milyon 890 bin dolar gelir elde etti. Aydın kestanesi, yurt dışında da markalaşmış durumda” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231227/izmirde-pazarda-cin-kestanesi-alarmi-zehir-riski-var-1079005952.html

türki̇ye

aydın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kestane, aydın, aydın büyükşehir belediyesi, tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım arazisi, tarım ürünü, tarım ürünleri