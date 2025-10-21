https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/sezonun-ilk-kestaneleri-satildi-ilk-mahsul-550-tl-1100367413.html
Sezonun ilk kestaneleri satıldı: İlk mahsul 550 TL
Aydın’da 2025 sezonunun ilk kestaneleri, Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlenen törende sembolik olarak kilogramı 550 liradan satın alındı. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100366926_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_1dde6f0ef8e49cdeaf0e7373006b7936.jpg
Türkiye’nin en fazla kestane üreten ili olan Aydın'da ilk mahsul satışa çıktı.Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlenen törende sezonun ilk kestaneleri sembolik olarak kilogramı 550 liradan alındı. Törene 12 üretici, toplam 131 kilogram kestaneyle katıldı.Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, “Türkiye genelinde 3 milyon 17 bin 855 kestane ağacı bulunuyor. Bunun 871 bin 211’i Aydın’da yer alıyor. 2024-2025 sezonunda ülkemiz 6 bin 995 ton kestane ihracatıyla 17 milyon 890 bin dolar gelir elde etti. Aydın kestanesi, yurt dışında da markalaşmış durumda” dedi.
