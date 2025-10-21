https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/savas-temali-oyunlarin-cocuklar-uzerindeki-etkisi-1100348491.html
Savaş temalı oyunların çocuklar üzerindeki etkisi
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar’ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programının konuğu Radyo Sputnik editörü İrem Öztürk oldu. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
savaş
çocuk
psikoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/1d/1059267249_0:27:633:383_1920x0_80_0_0_56506094ae3a1f170117dc7d253f3f02.jpg
Çocuklar ve gençler arasında popüler olan savaş temalı video oyunları, gerçekçi görselleri ve etkileşimli yapılarıyla oyuncuları içine çekiyor.Günümüzde dijital platformlarda oynanan pek çok savaş ve şiddet temalı yapım, gerçek silahları ve çatışma ortamlarını bire bir taklit ederek yüksek düzeyde gerçekçilik sunuyor.Savaş temalı oyunların çocuklar üzerindeki etkisini anlatan Radyo Sputnik editörü İrem Öztürk, en çok 6 yaş ve altı çocukların etkilendiğini söyledi.Öztürk, şöyle anlattı:
“6 yaş ve altındaki çocuklarda hayal ve gerçeklik algısı tam olarak oluşmadığı için orada gördükleri her şeyi gerçek sanıyorlar. Savaş oyunlarındaki ortamlar tamamen gerçekliği taklit ediyorlar. Bu yüzden burada bir hayal ürünü olduğunu fark edemiyorlar. Böyle olunca empatiden yoksun büyüyorlar. Ebeveynlerin gerçekte böyle olsaydı nasıl olurdu sorusunu yöneltmeleri gerekiyor. Bu noktada ailelere çok büyük iş düşüyor. Bu soru bile onun gerçek değil hayal olduğunu empati kurmasını sağlayabilir. Oyunlarda ölüp dirilme tabiri kullanılıyor ve çocuklar gerçek hayatta da bunun mümkün olduğunu sanıyorlar.”