Savaş temalı oyunların çocuklar üzerindeki etkisi

“6 yaş ve altındaki çocuklarda hayal ve gerçeklik algısı tam olarak oluşmadığı için orada gördükleri her şeyi gerçek sanıyorlar. Savaş oyunlarındaki ortamlar tamamen gerçekliği taklit ediyorlar. Bu yüzden burada bir hayal ürünü olduğunu fark edemiyorlar. Böyle olunca empatiden yoksun büyüyorlar. Ebeveynlerin gerçekte böyle olsaydı nasıl olurdu sorusunu yöneltmeleri gerekiyor. Bu noktada ailelere çok büyük iş düşüyor. Bu soru bile onun gerçek değil hayal olduğunu empati kurmasını sağlayabilir. Oyunlarda ölüp dirilme tabiri kullanılıyor ve çocuklar gerçek hayatta da bunun mümkün olduğunu sanıyorlar.”