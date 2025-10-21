Reşat Akar: Kuzey Kıbrıs, Türkiye’ye benzer şekilde pahalılıkta Avrupa’nın zirvesine çıktı
Bu seçim, Türkiye’den müdahale seslerinin en yüksek duyulduğu seçim oldu. Eski bakanlar, milletvekilleri geldi köy köy dolaşıp özellikle Türkiye kökenli seçmeni Ersin Tatar lehine etkilemeye çalıştılar. Buna rağmen Tatar’ın kazanamayacağına en baştan emindim. Beş yılı büyük ölçüde Türkiye’ye yaslanarak ve dış gezilerle geçirdi. Ülkenin köylerine, iç meselelerine yeterince eğilmedi. 2003 yılında kapılar açıldığından beri geçişler hem iki toplumun yakınlaşmasına hem ekonomiye can verdi. Kuzey’de akaryakıt ve bazı hizmetler uygunken Rumlar gelirdi. Esnaf da devlet de kazanırdı. Son iki yılda Kuzey Kıbrıs, Türkiye’ye benzer şekilde pahalılıkta Avrupa’nın zirvesine çıktı. Buna bir de Lefkoşa’daki tek araçlı kapıda 1,5 saate varan kuyruklar eklendi. Defalarca “kapıları artırın, akışı kolaylaştırın” dedim alternatif geçişler önerdim. Buna karşın ısrarla iki kapı formülüne takıldılar, Rum tarafının önerdiği kapılar “askeri bölge” gerekçesiyle reddedildi ve mesele kilitlendi.
'Tarihte az görülen şiddet olaylarıyla karşılaştık'
Bir yıl içinde tetikçi vakalarında artış yaşandı. Tarihte az görülen şiddet olaylarıyla karşılaştık. Güneydeki örneğe benzer, tüm partileri ve eski cumhurbaşkanlarını kapsayan bir ulusal konsey kurulması çağrılarını yineledik; bunun yerine dar kadrolu, etkisi sınırlı bir yapı tercih edildi. Böyle olunca hem iç sorunlarda hem dış politikada koordinasyon zayıf kaldı. Kıbrıs meselesinde yıllardır masada olan iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm hattını önemsiyorum. “İki eşit egemen devlet” söylemi kulağa hoş gelse de mülkiyet ve uluslararası hukuk duvarına tosluyor. Kuzeydeki mülklerin büyük kısmının Rumlara ait olduğu gerçeği ortada. Taşınmaz Mal Komisyonu 2006’dan beri yaklaşık 8 bin başvurudan ancak binini sonuçlandırabildi; bu hızla gidilirse dosyalar birikir, Türkiye’nin de başı ağrır. AİHM Aralık’ta komisyona yeniden bakacak; kaynak sağlanıp mekanizma işletilmezse yeni hukuki riskler çıkar. İlhak çağrıları, bana göre “olmayacak duaya amin” demektir. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörüdür. “Toprağın yüzde 38’ini kendime bağlıyorum” derseniz garantörlük otomatikman düşer. Güney Kıbrıs AB üyesi. Fransa’dan İsrail’e, Mısır’dan BAE’ye uzanan güvenlik iş birlikleri ve ortak tatbikatlar ortadayken ilhak yalnızca gerilimi tırmandırır, kimseye faydası olmaz.
Bu cümle Tufan Erhürman'a ciddi puan kazandırdı. Sayın Erdoğan’ın seçim sonrası tebriki de doğru ve olgun bir tavırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan Meclis Başkanı’na kadar pek çok isim de aynı çizgide davrandı. Buna karşın Devlet Bahçeli’nin söylemleri, benim gözümde bir “senaryo” izlenimi veriyor. Tatar’a verilen abartılı destek de bu senaryonun parçasıydı ve ters tepeceği belliydi. Önümüzdeki dönemin üç acil işi var: Birincisi, BM Genel Sekreteri’nin işaret ettiği beşli konferansa çok iyi hazırlanmak ve müzakereleri başlatmak. İkincisi, sınır kapılarını hızla çoğaltıp Rum liderle ara bölgede somut adımları görüşmek; ekonomiyi ve toplumsal teması canlandırmak. Üçüncüsü, Taşınmaz Mal Komisyonu’na Ankara’dan kaynak aktararak dosyaları hızlandırmak ve AİHM sürecine güçlü girmek. Bu üç başlıkta hızlı ve kararlı hareket edilirse hem içeride nefes alırız hem de çözüm zemini güçlenir.