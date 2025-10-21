Reşat Akar: Kuzey Kıbrıs, Türkiye’ye benzer şekilde pahalılıkta Avrupa’nın zirvesine çıktı

Bu cümle Tufan Erhürman'a ciddi puan kazandırdı. Sayın Erdoğan’ın seçim sonrası tebriki de doğru ve olgun bir tavırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan Meclis Başkanı’na kadar pek çok isim de aynı çizgide davrandı. Buna karşın Devlet Bahçeli’nin söylemleri, benim gözümde bir “senaryo” izlenimi veriyor. Tatar’a verilen abartılı destek de bu senaryonun parçasıydı ve ters tepeceği belliydi. Önümüzdeki dönemin üç acil işi var: Birincisi, BM Genel Sekreteri’nin işaret ettiği beşli konferansa çok iyi hazırlanmak ve müzakereleri başlatmak. İkincisi, sınır kapılarını hızla çoğaltıp Rum liderle ara bölgede somut adımları görüşmek; ekonomiyi ve toplumsal teması canlandırmak. Üçüncüsü, Taşınmaz Mal Komisyonu’na Ankara’dan kaynak aktararak dosyaları hızlandırmak ve AİHM sürecine güçlü girmek. Bu üç başlıkta hızlı ve kararlı hareket edilirse hem içeride nefes alırız hem de çözüm zemini güçlenir.