Mustafa Hoş: Bu ülkede yapılan en büyük estetik "ardamarını" aldırmak oldu

Beni korkutmak kolaydır ama o korkuyu yenmeden normal hayata dönemem. Çocukken tabuttan korktuğum için gidip tabutun içinde yattım; korkularımın üzerine giderim. Gazeteci olarak neyle korkutulabilirim ki? Birisi bana bir şey yapacaksa gelir yapar zaten, benim bunu engelleyecek gücüm yok, tek başıma bir adamım. Son dönemdeki uyuşturucu operasyonlarında adı geçen kişilerin durumu ise tam bir aşağılıkça. Lekelenmeme hakkı yasal bir haktır. Yeni doğum yapmış bir kadının adının bu şekilde geçmesi, çocuğunun gelecekteki hayatını etkileyecek ve bu, ülkeyle alay etmektir. Ülkeyle alay edilmez, bu çok ağır bir şeydir. Türkiye’de suç ve cezadaki dengeyi kaybettiğimiz için kimin suçlu, kimin suçsuz olduğu karıştı. Uyuşturucu kaçakçısının saraydan gelen telefonla serbest bırakıldığı bir ülkede "adalet var" denilemez. Ülke distopik her şeye sahip olmuş durumda. Herkesin kendi güvenli alanına çekildiği bir dönemdeyiz ve kimse kendini güvende hissetmiyor. Buna da alışmak kadar kötü bir şey yok; şaşırmadığınız an sorunun bir parçası haline gelirsiniz.