Milli İstihbarat Akademisi’nin ‘Nadir Toprak Elementleri ve Türkiye’ raporunda neler yazıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük beş üreticisinden biri olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Şu cümle çok kritikti: 'Nadir toprak elementleri teknolojisine sahip ülke ve firmalar bu alandaki üretim süreçlerine ilişkin tecrübelerini maalesef paylaşmaktan kaçınıyorlar.' Bu engelin aşılması ve mevcut sahaların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması, uluslararası iş birliğini zorunlu kılıyor. Çünkü sadece nadir toprak elementleri sahalarına ya da madenlerine hakim olmanız sizi kazançlı çıkarmıyor. Onu işlemeniz lazım. Onu işlemek için de yüksek teknolojiye ihtiyaç var.