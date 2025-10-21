https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/milli-istihbarat-akademisinin-nadir-toprak-elementleri-ve-turkiye-raporunda-neler-yaziyor--1100357042.html
Milli İstihbarat Akademisi’nin ‘Nadir Toprak Elementleri ve Türkiye’ raporunda neler yazıyor?
Milli İstihbarat Akademisi’nin ‘Nadir Toprak Elementleri ve Türkiye’ raporunda neler yazıyor?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Spurnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Milli İstihbarat Akademisi’nin ‘Nadir Toprak Elementleri ve Türkiye’ raporunu... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T12:48+0300
2025-10-21T12:48+0300
2025-10-21T12:55+0300
fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum
fk rad
radyo sputnik
radyo
türkiye
haberler
milli i̇stihbarat akademisi
nadir toprak elementleri
donald trump
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100355735_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3510abc6c8f2ab090fac76af2c7aa492.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisi sonrasında gündeme gelen Eskişehir'deki Beylikova madenine ilişkin açıklamaları aktaran Fethi Yılmaz, nadir toprak elementlerinin önemini ve küresel rekabeti değerlendirdi.Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Ekim'deki açıklamasını şu sözlerle hatırlattı:'NTE, Çin'in elinde ciddi bir jeopolitik silah haline gelmiş durumda'Nadir toprak elementlerinin savunma sanayindeki hayati rolünü, Milli İstihbarat Akademisi raporundan verdiği rakamlarla açıklayan Yılmaz, şunları söyledi: Ukrayna'daki çatışmaların perde arkasında da bu elementlerin yattığını iddia eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Beylikova, 694 milyon tonluk rezervle ikinci sırada'Türkiye'deki rezervlere de değinen Yılmaz, şunları aktardı:
abd
çin
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100355735_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d14a44c711347e83d2385cc25ca44817.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
fk rad, radyo sputnik, radyo, türkiye, haberler, milli i̇stihbarat akademisi, nadir toprak elementleri, donald trump, abd, çin, fethi yılmaz, ukrayna, dünya, tomahawk
fk rad, radyo sputnik, radyo, türkiye, haberler, milli i̇stihbarat akademisi, nadir toprak elementleri, donald trump, abd, çin, fethi yılmaz, ukrayna, dünya, tomahawk
Milli İstihbarat Akademisi’nin ‘Nadir Toprak Elementleri ve Türkiye’ raporunda neler yazıyor?
12:48 21.10.2025 (güncellendi: 12:55 21.10.2025)
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Spurnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Milli İstihbarat Akademisi’nin ‘Nadir Toprak Elementleri ve Türkiye’ raporunu aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisi sonrasında gündeme gelen Eskişehir'deki Beylikova madenine ilişkin açıklamaları aktaran Fethi Yılmaz, nadir toprak elementlerinin önemini ve küresel rekabeti değerlendirdi.
Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Ekim'deki açıklamasını şu sözlerle hatırlattı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük beş üreticisinden biri olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Şu cümle çok kritikti: 'Nadir toprak elementleri teknolojisine sahip ülke ve firmalar bu alandaki üretim süreçlerine ilişkin tecrübelerini maalesef paylaşmaktan kaçınıyorlar.' Bu engelin aşılması ve mevcut sahaların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması, uluslararası iş birliğini zorunlu kılıyor. Çünkü sadece nadir toprak elementleri sahalarına ya da madenlerine hakim olmanız sizi kazançlı çıkarmıyor. Onu işlemeniz lazım. Onu işlemek için de yüksek teknolojiye ihtiyaç var.
'NTE, Çin'in elinde ciddi bir jeopolitik silah haline gelmiş durumda'
Nadir toprak elementlerinin savunma sanayindeki hayati rolünü, Milli İstihbarat Akademisi raporundan verdiği rakamlarla açıklayan Yılmaz, şunları söyledi:
ABD modern savunma platformları NTE'ye doğrudan bağımlıdır. Bir F-35'te yaklaşık 410 kilo, bir Destroyer'de 2.36 ton, Virginia sınıfı denizaltında ise 4.17 ton nadir toprak elementi kullanılmak zorunda. Bunun dışında Tomahawk seyir füzelerinde, insansız hava araçlarında, gelişmiş erken uyarı radar ağlarında, akıllı mühimmatlarda da nadir toprak elementleriyle üretiliyor bunlar. Elinizde bunlar yoksa bunları üretemiyorsunuz. Dünyanın yüzde 92'si Çin'in eline bakıyor bu madenlerle ilgili. Bu nedenle NTE, Çin'in elinde ciddi bir jeopolitik silah haline gelmiş durumda.
Ukrayna'daki çatışmaların perde arkasında da bu elementlerin yattığını iddia eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Dünya mineral rezervlerinin yaklaşık yüzde beşi Ukrayna'da bulunuyor. ABD'nin Ukrayna ile yaptığı o nadir toprak elementleri anlaşmasına baktığınızda, neden böyle bir çatışma haline bir ülkenin sürüklendiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz.
'Beylikova, 694 milyon tonluk rezervle ikinci sırada'
Türkiye'deki rezervlere de değinen Yılmaz, şunları aktardı:
Türkiye'de sadece Eskişehir Beylikova üzerinden gidiyor. Çin'deki rezervden sonra Beylikova, 694 milyon tonluk rezervle ikinci sırada. Sivas, Burdur, Malatya gibi farklı bölgelerde de Türkiye'nin Nadir toprak elementi rezervleri bulunuyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda bir petrol benzetmesi de yapılıyor . Petrol birçok savaşa sebebiyet verdi. Geleceğin dünyasında da eğer burada geride kalırsanız, yine birilerinden bir şey isteme noktasına gelirsiniz. O yüzden yeni çatışmaların petrolün yerini bu nadir toprak elementinin alacağı da görülüyor.