İBB soruşturması kapsamında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
İBB soruşturması kapsamında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ı ifadeye çağırdı. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
ifade
hamdi akın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100349935_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_dbc6c9d5a1262374bd2a57df4432bf11.jpg
AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı.Gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadırİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.Açıklamada, "İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır" ifadelerine yer verildi.
türki̇ye
