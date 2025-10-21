https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/ibb-sorusturmasi-kapsaminda-akfen-holding-yonetim-kurulu-baskani-hamdi-akin-ifadeye-cagrildi-1100350093.html

İBB soruşturması kapsamında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı

İBB soruşturması kapsamında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ı ifadeye çağırdı. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T10:29+0300

2025-10-21T10:29+0300

2025-10-21T10:29+0300

türki̇ye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

ifade

hamdi akın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100349935_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_dbc6c9d5a1262374bd2a57df4432bf11.jpg

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı.Gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadırİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.Açıklamada, "İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/divan-otellerinin-muduru-murat-tomruk-gozaltina-alindi-1100318263.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, ifade, hamdi akın