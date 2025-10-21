https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/balkonlardan-plazalara-supheli-dususlerin-anatomisi-1100367270.html

Balkonlardan plazalara: Şüpheli düşüşlerin anatomisi

Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar’ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programının konuğu Radyo Sputnik editörü İrem Bender oldu. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye’de son yıllarda “yüksekten düşme” sonucu hayatını kaybeden kadınların sayısı hızla artıyor. Evlerinin balkonlarından, apartman boşluklarından, otel pencerelerinden “düşerek” yaşamını yitiren kadınların dosyalarının kimisi “intihar” olarak kapatılıyor, kimi “şüpheli ölüm” diye kayıtlara geçiyor.Adli kayıtlarda “yüksekten düşme” olarak geçen bu ölümler, çoğu zaman net bir şekilde aydınlatılamıyor. Kadın örgütleri, bu vakaların bir kısmının aslında “cinayet süsü verilmiş kadın ölümleri” olduğunu savunuyor. Uzmanlara göre sorun, yalnızca faillerin cezasız kalması değil; adli süreçlerin baştan eksik yürütülmesi.Konuya dair araştırmalarını Radyo Sputnik’teki Haber Masası programında aktaran gazeteci İrem Bender, şöyle konuştu:

