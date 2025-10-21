https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bahceli-kktcde-tepki-topladi-denktasin-oglu-yaralayici-aciklama-dedi-1100369273.html

Bahçeli KKTC'de tepki topladı: 'Denktaş'ın oğlu, yaralayıcı açıklama dedi'

Bahçeli KKTC'de tepki topladı: 'Denktaş'ın oğlu, yaralayıcı açıklama dedi'

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Ulaş Barış ve Milli Sporcu Şahika Ercümen oldu. 21.10.2025

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gelişmeleri takip eden Gazeteci Ulaş Barış, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni değerlendirmelerini canlı yayında yaptı. Milli Sporcu Şahika Ercümen ise kendi rekorunu geliştirdiği yeni başarısını Gazeteci Mustafa Hoş’a anlattı.KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren Gazeteci Ulaş Barış, şunları söyledi:Halkın çok büyük tepkisi vardı. Biriken öfke Ersin Tatar’ın üzerinde patladı ve böyle bir oy oranı farkı ortaya çıktı. Tarihteki ikinci en büyük fark. Kazanacağını biliyorduk ama bu kadar fark beklemiyorduk. Bu insanlarda sevinç yarattı Kıbrıs meselesinin çözüleceğine dair umut doğurdu. Federasyon, yeniden birleşmeyi isteyen formuldür. İki ayrı devlet de ayrılma yöntemidir. İkisi de olmuyor arafta kaldık. Erhürman insanlarda umut yarattı. Devlet Bahçeli’nin bu açıklamaları da insanlarda tepki yarattı. Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş çok büyük bir tepki gösterdi, ‘Yaralayıcı bir açıklama’ dedi. Mustafa Akıncı da tepki gösterdi. Kıbrıs sosyal medyasında ve kamuoyunda en büyük konu Bahçeli’nin açıklamaları. Uluslararası hukuk bağlamına baktığınızda böyle bir şeyin olması Türkiye’nin başını ağrıtır. Türkiye garantördür. Bu anlaşmalarda Kıbrıs’ın herhangi bir bölümünün başka bir ülkeye bağlanması yasaklanmıştır. Türkiye’de bazı konular yanlış şekilde tartışılıyor.

