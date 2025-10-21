‘ABD, Çin’i karşısına alacağına Çin’e yakın Latin Amerika ülkelerine saldırıyor’

“Trump Venezüella ve Kolombiya tehditlerine Meksika’yı da eklemeye çalışacaktır. ABD’nin bir taktiği var ve bu doğrudan petrolle veya uyuşturucuyla alakalı değil. Esas mesele, Latin Amerika ülkeleri ile Çin’in yaptığı ticaretin bitirilmesi. Çin’i doğrudan hedef almadan önce Çin ile onların iş yaptığı ülkeler arasındaki bağı kesmeye yönelik adımlar atmaya çalışıyorlar. Tüm bunlar yaşanırken Arjantin gerçeği var bir de. Milei’nin korunması için ABD her türlü hamleyi yapıyor. Narko terör paralarını aklıyor. Bunun içinde tonlarca altın ve kripto para da var. Milei’nin adı birçok yolsuzlukla anılıyor fakat buna ilişkin yaptırım olmadığı gibi ABD’nin desteğini de görüyor. Kolombiya ve Venezüella için cezalandırma süreci yürütülüyor. ABD en son bir denizaltı vurduğunu iddia etti ama görüntülere baktığınızda bir tekne vardı. Dört kişinin ikisi hayatını kaybetti. İkisi uyuşturucu kaçakçılığından ABD makamlarınca gözaltına alındı. 24 saat içinde suçsuz bulunup iade edildiler. Ölümden kurtuldular yani. Trump’ın Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’ya karşı tehditleri artacaktır. Petro, uyuşturucuyla en çok mücadele eden Kolombiya lideri. CIA raporlarından alınmış bir rakam vereyim: 1.2 trilyon dolarlık bir uyuşturucu trafiği var Latin Amerika’da. Bu ağırlıklı olarak Kolombiya ve Meksika üzerinden gerçekleşiyor. Bu 1.2 trilyon dolarlık uyuşturucu hattının 20 milyar dolarlık bir kısmı Venezüella’dan transfer ediliyor. Yani Venezüella üretim değil, transfer merkezi olarak geçiyor. Latin Amerika’daki toplam uyuşturucu trafiğinin yüzde 1’i. Az bir rakam değil ama Kolombiya’daki rakamların yanında neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor. Ayrıca Kolombiya ile Venezüella’nın arası dünyadaki en büyük orman olan Amazonlar ile kaplı. Geçişi tamamen engellemek gerçekten imkansız. Bu sebeple Venezüella ve Kolombiya ordusu sınırda binlerce asker tutuyor. Venezüella’nın 25 bin askeri var kaçakçılığı engellemek için. Bir defa bu yolun açılmasına izin vermek zorunda kaldılar. 2013’te Chavez öldükten sonra ambargolar, Venezüella ekonomisini yerle eksan etti. Yüzde üç bini geçen bir enflasyon oluştu. Ciddi bir nüfus ülkeden ayrıldı. O dönem devlet sınırları gerçekten kontrol edemedi ama bu geçici dönem geride bırakılmış oldu. Artık öyle bir tablo yok. Tüm yasaklara rağmen Venezüella ekonomisi şu an Türkiye’den daha başarılı bir pozisyonda enflasyonla mücadelede. Bunun devamına bakarsak ABD Donanması şu ana dek 29 kişiyi öldürdü. Bir nükleer denizaltı ve yedi savaş gemisi ile Karayipler’de bulunuyor ABD. Ayrıca Venezüella’da darbe girişimlerini sistematik bir biçimde deniyorlar. En son Nobel Barış Ödülü verdikleri hanımefendi hem uyuşturucuyla uğraşan hem de çelik işiyle uğraşan bir Venezüella Kartel ailesinden geliyor. Kartel denirken Türkiye’deki büyük holdingler düşünülmesin. Oradaki kartellere kimse dokunamaz, yüzlerce silahlı korumaları vardır ve evlerinin bahçesinde özel uçak pistleri vardır. İşte o kadın böyle bir aileden geliyor.”