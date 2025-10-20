https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/turkiyede-antidepresan-kullanimi-10-yilda-iki-kat-artti-1100335309.html
Türkiye’de antidepresan kullanımı 10 yılda iki kat arttı
Türkiye’de antidepresan kullanımı 10 yılda iki kat arttı
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Şalcıoğlu, Türkiye'de artış gösteren antidepresan kullanımına dair gerçekleri gözler önüne serdi.Antidepresan kullanımının Türkiye'de son 10 yılda iki katına çıktığını söyleyen Şalcıoğlu, şöyle aktardı:'Antidepresanlar mutluluk aşılayan ilaçlar değil'
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu oldu.
Şalcıoğlu, Türkiye’de artış gösteren antidepresan kullanımına dair gerçekleri gözler önüne serdi.
Antidepresan kullanımının Türkiye’de son 10 yılda iki katına çıktığını söyleyen Şalcıoğlu, şöyle aktardı:
“Antidepresanlar insanlarda ortaya çıkan kaygı, depresyon gibi sorunların biyolojik olarak tedavi edilmesinde kullanılırlar. Bu ilaçlar genelde beyin biyokimyasına etki ederek bazı kimyasalları ideal ölçüye çıkarmaya çalışırlar. Tabii belli bir süre kullanımla birlikte ancak bu ölçüye çıkılabilir. Hekimler ona göre doz ayarlaması yaparlar. Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye’de antidepresan kullanımı 10 yıl öncesine göre iki katına çıktı. 2020 sonrası sadece iki yıl içinde piyasaya sürülen antidepresan miktarında on milyon kutuluk bir artış yaşandığı görülüyor. Kişi başına düşen tüketim sadece iki yılda yüzde yirmi beş yükselmiş. Bu ilaçları kullanmak için bir muayeneden geçmek en uygun yol ama Türkiye’de maalesef reçetesiz kullanım olduğunu da görüyoruz.”
‘Antidepresanlar mutluluk aşılayan ilaçlar değil’
“Antidepresanlar bazen istenmeyen yan etkiler gösterebiliyor. Burada akran baskısı da söz konusu olabilir. Antidepresanlar stres azaltıcı ilaçlar değildir. Hepimiz stres altındayız ve bunu yönetmek bazen zorlayıcı da olabiliyor. Ancak bunun çaresi illa antidepresan kullanımı değil. Bu ilaçlar insanlara mutluluk aşılayan ilaçlar değil.”