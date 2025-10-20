Türkiye’de antidepresan kullanımı 10 yılda iki kat arttı

“Antidepresanlar insanlarda ortaya çıkan kaygı, depresyon gibi sorunların biyolojik olarak tedavi edilmesinde kullanılırlar. Bu ilaçlar genelde beyin biyokimyasına etki ederek bazı kimyasalları ideal ölçüye çıkarmaya çalışırlar. Tabii belli bir süre kullanımla birlikte ancak bu ölçüye çıkılabilir. Hekimler ona göre doz ayarlaması yaparlar. Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye’de antidepresan kullanımı 10 yıl öncesine göre iki katına çıktı. 2020 sonrası sadece iki yıl içinde piyasaya sürülen antidepresan miktarında on milyon kutuluk bir artış yaşandığı görülüyor. Kişi başına düşen tüketim sadece iki yılda yüzde yirmi beş yükselmiş. Bu ilaçları kullanmak için bir muayeneden geçmek en uygun yol ama Türkiye’de maalesef reçetesiz kullanım olduğunu da görüyoruz.”