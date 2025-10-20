Özgür Erdursun: İşten çıkarmalar ve düşük zam dönemi geliyor

İşveren tarafında yük artıyor: Sigorta tavanı 7,5 katsayıdan 9’a, yaşlılık sigortası +1 puan, düzenli ödeyen işverene 4 puan indirim 2 puana düşüyor. Yüksek ücretlilerde işverenin kişi başı prim maliyeti en az +20 bin TL. Asgari ücret artışıyla +30 bin TL’ye dayanır. Kira gelirlerinde 2024 istisnası 33 bin TL. 2025’te yeniden değerleme kadar artacak. Aylık 20 bin TL. Kira alan biri, 2026’da 2025 beyanına göre 7.012 TL daha fazla vergi ödeyecek. Ücretler ve emekli aylıkları TÜİK enflasyonuyla baskılanıyor ama vergiler, harçlar ve primler artıyor. Hükümet ‘refah için’ diyor; fiiliyatta yaşam maliyeti yükseliyor. SGK dengesi’ gerekçesi doğru değil. Resmî verilere göre SGK tarihinin en iyi döneminde deniyor. Bu adımlar bütçe açığını kapatmak için. 2026’da tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek. Çalışandan yüzde 3, işverenden yüzde 3 ek kesinti. Zorunlu, BES gibi cayma yok. 45 yıl prim ödeyip emeklilikte aylık 500–600 TL ilave ödeme gibi bir tablo. 10 yılda 250 milyar dolar kaynak yaratma hedefi var. 14 Ocak 2025’te engelli emekliliği fiilen zorlaştı. Vergi indirimi belgesi olsa bile ‘çalışmaya engel değil’ gerekçesiyle emekliliğe retler geliyor. Milyonların hakkı budandı. Yeni sabit harçlar da geliyor. Tapu, noter, sağlık kuruluşları vb. Her kalemde yeni yük. Bu artık kriz değil, buhran. 2026’da daha da derinleşecek. İşten çıkarmalar, düşük zamlar, yatırım düşüşü ve vergi baskısı artacak.