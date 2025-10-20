Meksika’da zombi yürüyüşü: Onbinlerce kişi katıldı

Etkinliğin amacı yalnızca eğlence değil, ‘rutinden çıkmak ve şu anda yaşıyor olmayı hatırlamak’ diye ifade ediliyor.
Yürüyüşte, zombi kostümü giyen bir adam. Her yıl düzenlenen yürüyüş, Cadılar Bayramı ve Dia de los Muertos (Ölüler Günü) dönemine denk geliyor. Bu dönemde Meksika’da kültürel olarak oldukça yoğun kutlamalar gerçekleşiyor.
Katılımcılar sadece ‘zombi’ kostümleri değil, yaratıcı makyajlar ve grubun birlikteliğiyle görsel olarak dikkat çekici bir yürüyüş yapıyorlar.
Yardım toplama unsuru da var: Katılımcılar yardım amaçlı yemek getiriyor, etkinliğin eğlenceyle beraber toplumsal katkı unsuru da mevcut olması, etkinliği ‘sadece parti’ olmaktan çıkarıyor ve bir sosyal sorumluluk teması da kazandırıyor.
Bu yıl 18 Ekim cumartesi günü gerçekleşen etkinlikten renkli kareler dünya basınında geniş yer buldu.
