Hilmi Hacaloğlu: İmamoğlu davasında mahkeme güç gösterisi yaptı

Ekrem İmamoğlu’na bugün güç gösterisi yaptılar. Bir önceki diploma davası çok ilginçti. Duruşma salonunda alkış ve tezahüratlar vardı ve şaşırmıştık. Hakim, böyle bir şekilde daha önce duruşma yönettiğini görmemiştim. Günümüzün yargılamalarının çok dışındaydı. Herkes çok şaşırmıştı. Şimdi duruşma salonunun yeri, hakimin izinli olduğu gün değiştirilmiş. Kavga, gürültüyle avukatlar alınmadı, barikatlara yüklendiler. Bayılanlar oldu. İmamoğlu’nun üç avukatı duruşmanın büyük salona alınmaması halinde duruşmaya çıkmayacaklarını belirttiler. Sonrasında dilekçe yazıp verdiler.