Hilmi Hacaloğlu: İmamoğlu davasında mahkeme güç gösterisi yaptı
Hilmi Hacaloğlu: İmamoğlu davasında mahkeme güç gösterisi yaptı
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Hilmi Hacaloğlu ve Avukat Tuba Torun oldu.
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "üniversite diplomasında sahtecilik yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Silivri Cezaevi’nde görüldü. Duruşma öncesi jandarma ve avukatlar arasında gerginlik yaşandı, avukatlar içeri alınmadı.Gazeteci Hilmi Halacoğlu ve Avukat Tuba Torun, duruşmada yaşananları Radyo Sputnik canlı yayınında Gazeteci Mustafa Hoş’un sunduğu ‘Yol Arkadaşı’ programında anlattı.Hilmi Halacoğlu, şöyle konuştu:
Hilmi Hacaloğlu: İmamoğlu davasında mahkeme güç gösterisi yaptı
19:04 20.10.2025 (güncellendi: 19:05 20.10.2025)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Hilmi Hacaloğlu ve Avukat Tuba Torun oldu.
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "üniversite diplomasında sahtecilik yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Silivri Cezaevi’nde görüldü. Duruşma öncesi jandarma ve avukatlar arasında gerginlik yaşandı, avukatlar içeri alınmadı.
Gazeteci Hilmi Halacoğlu ve Avukat Tuba Torun, duruşmada yaşananları Radyo Sputnik canlı yayınında Gazeteci Mustafa Hoş’un sunduğu ‘Yol Arkadaşı’ programında anlattı.
Hilmi Halacoğlu, şöyle konuştu:
Ekrem İmamoğlu’na bugün güç gösterisi yaptılar. Bir önceki diploma davası çok ilginçti. Duruşma salonunda alkış ve tezahüratlar vardı ve şaşırmıştık. Hakim, böyle bir şekilde daha önce duruşma yönettiğini görmemiştim. Günümüzün yargılamalarının çok dışındaydı. Herkes çok şaşırmıştı. Şimdi duruşma salonunun yeri, hakimin izinli olduğu gün değiştirilmiş. Kavga, gürültüyle avukatlar alınmadı, barikatlara yüklendiler. Bayılanlar oldu. İmamoğlu’nun üç avukatı duruşmanın büyük salona alınmaması halinde duruşmaya çıkmayacaklarını belirttiler. Sonrasında dilekçe yazıp verdiler.