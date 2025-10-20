https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/hatayda-saganak-sele-yol-acti-otoyol-kapandi-bir-tir-ve-cip-camura-saplandi-1100317665.html
Hatay'da sağanak sele yol açtı: Otoyol kapandı, bir tır ve cip çamura saplandı
Hatay'da sağanak sele yol açtı: Otoyol kapandı, bir tır ve cip çamura saplandı
Sputnik Türkiye
Hatay'da etkili olan kuvvetli yağışa birlikte kentte sel oluştu. Sel ve çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkii geçici olarak... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T10:31+0300
2025-10-20T10:31+0300
2025-10-20T10:31+0300
türki̇ye
türkiye
hatay
toprakkale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100317758_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2955501602e853da6eca2d419f0837c.jpg
Hatay'da sağanak nedeniyle sel oluştu kısa sürede ise yollarda su birikintileri oluştu, Otoyol ulaşıma kapatıldıToprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.Hatay'da sağanak heyelan oluşturduİskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.Bir cip ve tır çamurda kaldıYağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı. Bir tır ve bir cip çamurun içinde kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.Yolda, Karayolları ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.Ekiplerin çalışmasının sürdüğü otoyoldaki yoğunluk dron ile görüntülendi.
türki̇ye
hatay
toprakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100317758_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e7ef6cf10c60d7f81e27fdffeb68a4e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hatay sel: karayolu kapandı, hatay sağanak, hatay sel, hatay yağmur
hatay sel: karayolu kapandı, hatay sağanak, hatay sel, hatay yağmur
Hatay'da sağanak sele yol açtı: Otoyol kapandı, bir tır ve cip çamura saplandı
Ayrıntılar geliyor
Hatay'da etkili olan kuvvetli yağışa birlikte kentte sel oluştu. Sel ve çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkii geçici olarak ulaşıma kapatıldı. İskenderun'da ise hortum oluştu.
Hatay'da sağanak nedeniyle sel oluştu kısa sürede ise yollarda su birikintileri oluştu,
Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.
Hatay'da sağanak heyelan oluşturdu
İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Bir cip ve tır çamurda kaldı
Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı. Bir tır ve bir cip çamurun içinde kaldı.
Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.
Yolda, Karayolları ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışmasının sürdüğü otoyoldaki yoğunluk dron ile görüntülendi.