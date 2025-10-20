https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/hatayda-saganak-sele-yol-acti-otoyol-kapandi-bir-tir-ve-cip-camura-saplandi-1100317665.html

Hatay'da sağanak sele yol açtı: Otoyol kapandı, bir tır ve cip çamura saplandı

Hatay'da sağanak sele yol açtı: Otoyol kapandı, bir tır ve cip çamura saplandı

Hatay'da etkili olan kuvvetli yağışa birlikte kentte sel oluştu. Sel ve çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkii geçici olarak... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100317758_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2955501602e853da6eca2d419f0837c.jpg

Hatay'da sağanak nedeniyle sel oluştu kısa sürede ise yollarda su birikintileri oluştu, Otoyol ulaşıma kapatıldıToprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.Hatay'da sağanak heyelan oluşturduİskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.Bir cip ve tır çamurda kaldıYağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı. Bir tır ve bir cip çamurun içinde kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.Yolda, Karayolları ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.Ekiplerin çalışmasının sürdüğü otoyoldaki yoğunluk dron ile görüntülendi.

2025

